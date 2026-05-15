小米長柄筋膜槍3配備7字形彎曲長柄！3擋轉速+雙模式滿足日常放鬆

小米長柄筋膜槍3於5月13日正式開啟眾籌，建議零售價399元（人民幣，下同），眾籌價299元。



新品最大的特點就是支持長短柄雙形態快速切換，通過一插一扭實現快裝快拆，長柄適配肩背、腰臀，短柄適合手臂、大腿、小腿等部位。

小米長柄筋膜槍3於5月13日正式開啟眾籌，建議零售價399元（人民幣，下同），眾籌價299元。（小米）

小米長柄筋膜槍3產品詳細介紹：

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配備7字形彎曲長柄，弧度貼合人體曲線，減震不麻手，單手即可輕鬆按摩後背、肩胛，解決傳統筋膜槍難以自行按摩背部的痛點。性能方面搭載無刷電機，最大推力12kg，按摩深度6mm，可有效分解乳酸、緩解肌肉酸脹。

支持3擋轉速+定頻/變頻雙模式，定頻適合運動後恢復，變頻滿足日常放鬆。機身設有力度指示燈環，白色為力度適中、橙色為力度過大，直觀提示避免損傷肌肉。支持智能擋位記憶，開機自動恢復上次使用設置。

配件包含球形頭、平扁頭、U形頭3款按摩頭，適配大肌群、全身放鬆、脊柱跟腱等不同部位需求。內置1900mAh電池，1擋定頻模式下每天使用10分鐘，最長可續航30天。

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