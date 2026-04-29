小米香港新品　H50 Pro掃拖機械人搭雙機械臂、144Hz顯示器售$799

小米4月28日在香港正式發表兩款2026年春季重點新品，分別是針對家居清潔市場的 Xiaomi掃拖機器人H50 Pro，以及為辦公與娛樂平衡而設的Xiaomi顯示器A27i 2026。



新一代Xiaomi顯示器A27i 2026繼續主打輕便纖薄的設計語句，採用三面無邊框式27吋IPS面板，非常適合香港相對有限的桌面空間。

雖然定位於經濟實惠的辦公型顯示器，但規格上卻緊隨現時主流需求，將更新率提升至144Hz，並支援FreeSync技術，令電腦顯示卡與屏幕幀率能即時同步，減少在快速移動畫面中出現的延遲與撕裂感。

Xiaomi顯示器A27i 2026，定價為$799。（小米）

新一代Xiaomi顯示器A27i 2026詳細介紹：

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在專業色彩表現上，這款屏幕具備99%sRGB寬廣色域及HDR10技術，色準度達到ΔE<1，確保還原真實色彩。除了滿足一般修圖與觀影需求，它亦獲得德國萊茵TÜV低藍光認證，開起低藍光模式後能有效過濾短波藍光，照顧長時間工作的用家眼部健康。Xiaomi顯示器A27i 2026於4月29日正式開售，定價為$799。

Xiaomi掃拖機器人H50 Pro

至於家居清潔旗艦Xiaomi掃拖機器人H50 Pro，則引入了創新的「超遠外擴」掃拖雙機械臂設計。這套系統能在遇到牆角或家具邊緣時主動伸出，以毫米級精準度貼邊清潔，徹底解決傳統掃地機器人難以觸及的盲點。

Xiaomi掃拖機器人H50 Pro現已在港發售，定價為$2,799。（小米）

Xiaomi掃拖機器人H50 Pro詳細介紹：

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針對寵物家庭常見的毛髮纏繞問題，H50 Pro特別在主刷與邊刷加入雙重防纏繞功能，配合「Y」形梳齒及螺旋邊刷，能有效攔截並解開毛髮。

效能方面，H50 Pro提供驚人的15,000Pa吸力，配合5200mAh大容量電池，足以應對大規模的深度清潔任務。其全能基站更集成了洗、烘、集塵於一體，支援180rpm高速旋轉搓洗拖布，並提供最快2小時熱風烘乾以防異味產生。

此外，機器人內置129°超廣角結構光避障與LDS雷射導航技術，即使在暗光環境也能靈活繞行。當偵測到地毯時，拖布會自動抬升10mm並增強吸力，避免弄濕地毯。Xiaomi掃拖機器人H50 Pro現已在港發售，定價為$2,799。

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