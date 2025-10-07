家中Wi-Fi速度慢　研究揭植物竟是元兇？1方法讓網速秒提升36%

家裏Wi-Fi頻寬（帶寬，Bandwidth）並不小，連接設備也不多，為何速度一直快不起來？最新研究可能會出乎你的意料。



英國知名價格比較服務商Broadband Genie近日發佈最新報告，揭示了一個易被忽視的家庭網絡干擾因素，家中植物可能會顯著影響Wi-Fi速度。該機構網絡專家Peter Ames指出，若將路由器遠離植物密集區域，家庭Wi-Fi速度最高可提升約36%。​

【點解Wi-Fi網速慢，一篇文章講清楚】

報告解釋，植物影響Wi-Fi信號的關鍵原因在於其潮濕的土壤與濃密的葉片：這兩者會吸收空氣中傳播的無線信號，導致信號強度減弱。

不過專家也補充，儘管牆壁和樓板仍是目前Wi-Fi信號的主要阻礙，但在空間狹小或植物擺放較多的家庭中，植物對網絡的干擾作用同樣不容忽視，需特別留意。​

針對這一問題，Broadband Genie給出了具體解決方案。首先，避免將路由器或Wi-Fi接點隱藏在植物盆栽後方，或放置在遮蔽物附近，確保路由器與常用網絡區域之間 「空間通暢」，減少信號遮擋。

其次，若家中植物較多、信號覆蓋不佳，可通過部署mesh網絡或加裝Wi-Fi增強器，有效解決信號被吸收的問題，提升無線信號的覆蓋範圍與傳輸速度。​

此外，報告還推薦了一種替代方案，即電力線網絡，利用家中已有的電線傳輸網絡信號，其速度和穩定性幾乎能媲美有線網，尤其適合不方便佈設網線的家庭場景，如大戶型或佈線困難的房間。​

值得關注的是，未來網絡技術也將針對性解決此類信號問題。目前研發中的Wi-Fi 8標準，正聚焦於提升信號可靠度與用戶使用體驗，將採用信號波束成形（beamforming）等技術，實現信號向目標設備的精準導引，減少干擾與損耗。按照規劃，Wi-Fi 8預計將在2028年完成制定。​

最後，Broadband Genie建議廣大用戶，除了檢視家中植物與路由器的擺放位置，還需留意牆壁厚度、傢俱擺設等其他常見的Wi-Fi信號阻礙因素，通過綜合調整設備位置與環境佈局，最大化提升家庭網絡效能。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】