安徽博物院「西周Router」爆紅　身份神秘史書無記載　還可連Wifi

「西周、西周，收到請回答！」假如你在安徽博物院的展廳裏發出這條訊息，或許真的能收到來自「西周」的回覆——不是時空穿越，而是你連上了「西周路由器」發射的WiFi信號！



這件被譽為「西周路由器」的網紅文物，本尊名叫「雲紋五柱器」，1959年出土於安徽屯溪，造型極其超前：一個敦實方正的底座上，五根等高的青銅柱一字排開。（中國新聞網）

這個「西周路由器」還可連WiFi，密碼是……

別看它現在是個人人追捧的「網紅」，在過去幾十年裏，可是讓無數考古專家「頭痛」不已。因其造型獨一無二，史書上查無此物，身上也沒有留下隻言片語的銘文，就連考古學大家郭沫若也曾研究過，卻沒能給出準確答案。

於是，關於它的用途，學界開啟了「全民大猜想」模式：

有人說它是樂器，認為五根柱子或許能敲出不同音高，是件古老樂器。可惜實際一敲，聲音效果並不理想，從而否定了樂器的說法。

有人猜測它可能是某個重要器物的底座，但苦於沒有證據，只能停留在想象。



目前較新的推測是祈子器，因為有研究人員發現，甲骨文和金文中的「子」字，形狀與五柱器非常相似，因此它可能承載着古人對多子多福、人丁興旺的美好祈願。

雖說目前用途依舊成謎，但它的外形卻意外「潮」出圈。網友紛紛調侃：「這造型，信號一定好，穿牆都不卡！」

而安徽博物院順勢「聽取民意」，直接在雲紋五柱器的展櫃周邊安裝了無線路由裝置，正式為這件文物連上WiFi！安徽博物院副院長卞堅告訴中新網記者，現在遊客參觀時，只要打開手機，就能連上名副其實的「西周路由器無線網」。至於密碼？很有講究——19530420，代表着安徽博物院前身「安徽省博物館籌備處」的成立日期，1953年4月20日。

卞堅表示：

這是我們希望文物『活』起來的一種嘗試。一方面增加與觀眾的互動趣味，另一方面也讓大家在連接WiFi的同時，連接到一段博物館的歷史。

從用途成謎的千古難題，到信號滿格的「時空路由器」，雲紋五柱器的這次「跨界」出圈，是一次絕妙的古今對話。它告訴我們，博物館裏的文物並非總是冰冷、嚴肅的。一個天馬行空的現代聯想，就能瞬間拉近我們與千年文明的距離。

所以，下次當你去安徽博物院，別忘了走到這件神奇的文物前，連上它的WiFi。在信號滿格的那一刻，你連接的不僅是一個網絡，更是一場跨越千年的幽默與智慧。你彷彿能聽到歷史在輕聲說：