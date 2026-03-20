全球Wi-Fi爆發致命安全漏洞　所有Router中伏　兩招必學自保法

全球Wi-Fi爆發致命安全漏洞｜近日安全研究人員揭發名為「AirSnitch」的新型攻擊手法。這項漏洞並非針對單一品牌，而是存在於目前市面上所有 Wi-Fi 路由器之中。最令人擔憂的是，這項技術能直接繞過現有的 Wi-Fi 加密標準，即使用戶瀏覽的是具備 HTTPS 加密的保障網站，黑客仍能攔截所有經由路由器傳送的數據流量。



AirSnitch 攻擊原理剖析

回顧 2017 年，當時主流的 WPA2 加密協定被證實存在缺陷，隨後業界迅速升級至 WPA3 以作應對。然而，這次發現的 AirSnitch 攻擊與以往的破解手段截然不同。它並非強行攻破現有的加密演算法，而是利用了網絡底層（OSI 模型中的第 1 層與第 2 層）的核心特性，透過修改第一層映射（Layer 1 Mapping）來實施攻擊。

在正常的網絡運作中，這類映射負責將網絡連接端口與受害者的硬件地址（MAC Address）進行安全關聯，確保數據能準確傳送到指定裝置。然而，AirSnitch 卻能利用協定本身的邏輯漏洞，在數據到達預期接收者之前進行攔截、查看甚至惡意修改。黑客可以在神不知鬼不覺的情況下切入通訊鏈條，掌控所有經由該路由器傳輸的敏感數據。

公共 Wi-Fi 淪為重災區

根據美國加州大學的研究報告指出，AirSnitch 的實施門檻低得令人咋舌。黑客只要成功獲取 Wi-Fi 密碼並連接到網絡，無論其身處同一個 SSID（無線網絡名稱）、不同的 SSID，或是同一接入點下的不同網段，均可輕易攔截所有鏈路層的流量。

在私人家居環境中，黑客或許還需要費神竊取密碼，但在香港隨處可見的公共 Wi-Fi 環境下，風險則呈指數級上升。由於公共 Wi-Fi 的密碼通常是公開的，甚至無需密碼即可連接，黑客只需身處同一個熱點範圍內，便能發動攻擊。屆時，用戶的身份驗證 Cookie、登入密碼、甚至支付訊息等機密資料，都可能被輕易竊取。

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兩招關鍵自保法

第一招：嚴守私人 Wi-Fi 密碼，杜絕陌生連線

在私人或辦公室環境下，AirSnitch 攻擊的前提是黑客必須先成功連入該 Wi-Fi 網絡。因此，保護私人 Wi-Fi 密碼不外洩是第一道防線。用戶應定期更換更複雜的密碼，並關閉路由器的 WPS 功能，同時定期檢查路由器管理介面，查看是否有不明裝置正在連線。只要將黑客拒於門外，他們便無法利用該漏洞攔截你的內部流量。

第二招：公共場所慎用網絡

對於經常在商場或食肆使用公共 Wi-Fi 的市民，必須明白「公開密碼」等於「零防護」。在這種場景下，AirSnitch 攻擊幾乎防不勝防。專家建議，若必須在公共環境處理敏感資料，應盡量避免直接使用公共 Wi-Fi，改用手提電話的流動數據。如果非用不可，則應在連線後使用可靠的代理伺服器（Proxy）或虛擬專用網絡（VPN），為數據傳輸額外包裝一層獨立的加密隧道，即使底層的 Wi-Fi 流量被攔截，黑客也難以解讀內部被二次加密過的真實內容。