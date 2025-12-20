Router就在眼前訊號卻超弱？避開3個擺放大忌　一招讓Wi-Fi滿格

路由器早就成為我們離不開的基礎設施，不管是刷視頻，玩遊戲，還是在線辦公，都離不開它穩定的信號支持。但很多人都有過這樣的困擾：明明路由器就在家裏，某個房間卻信號微弱，視頻卡頓、網頁加載緩慢，那麼如何讓路由器信號拉滿呢？



首先簡單介紹一下路由器信號的傳播特性。路由器發射的Wi-Fi信號屬於電磁波，其傳播方式以直線傳播為主，同時會發生反射、折射和衍射。但電磁波在傳播過程中容易受到障礙物的阻擋和干擾，尤其是鋼筋混凝土牆體、金屬傢俱、電器設備等，都會大量吸收或反射信號，導致信號衰減。

此外，信號強度還會隨着距離增加而自然減弱，這就是為什麼離路由器越遠，信號越差的原因。而天線作為信號的發射器，其角度和方向直接決定了信號的輻射範圍和集中程度，正確調校天線，能讓信號更精準地覆蓋需要的區域。 選擇合適的擺放位置，是優化信號的第一步。

很多人習慣將路由器放在牆角、地面或弱電箱內，這些做法其實都存在明顯弊端。牆角和地面會限制信號的傳播角度，大量信號會被牆體或地面吸收；而弱電箱是金屬材質，會形成「法拉第籠」效應，將信號牢牢屏蔽在箱內。

理想的擺放位置應滿足居中、高處、無遮擋三個核心原則。將路由器放在屋子中間，避免阻擋，同時要遠離微波爐等干擾源，這些設備工作在2.4GHz頻段，會與路由器信號產生相互干擾，影響傳輸穩定性。

在確定了最佳擺放位置後，天線的角度調校同樣不能忽視。不同類型的路由器天線，其信號輻射模式存在差異，常見的全向天線，信號輻射範圍呈「甜甜圈」狀，即天線垂直時，信號在水平方向分佈最均勻。

因此，建議將所有天線保持垂直狀態，這樣能讓信號在水平方向360度均勻覆蓋，滿足各個房間的使用需求；如果某個房間距離較遠、信號較弱，可以將其中一根天線向該房間方向傾斜45度，利用信號的定向集中特性，增強該區域的信號強度。對於複式或多層住宅，還可以將部分天線調整為垂直、部分調整為水平，垂直天線負責同一樓層的信號覆蓋，水平天線則能更好地穿透樓板，覆蓋上下樓層，實現全屋無死角覆蓋。

需要注意的是，不要將所有天線都指向同一個方向，這樣會導致信號集中在某個區域，其他區域出現信號盲區，反而影響整體覆蓋效果。 此外，路由器的天線數量與信號覆蓋能力並非簡單的正比關係，但多天線路由器可以通過調整不同天線的角度，實現信號的疊加和優化。保持路由器散熱良好，避免因過熱導致信號傳輸效率下降也是很有必要的。

最後要提醒大家，路由器跟手機一樣，用久了偶爾卡一下很正常，每過幾個月重啟一下，也能解決一些小毛病。另外，廠家會更新路由器的固件，時不時更一下，不僅能提高穩定性，還能增強安全性。

