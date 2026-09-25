桌面電腦為何不隱藏Wi-Fi天線？防金屬機箱擋訊號兼具3大實用優勢

很多人都好奇，都2026年了，手機、手提電腦都不用外露天線，為什麼桌面電腦還得插Wi-Fi天線。其實不是電腦落後，而是結構和使用場景完全不一樣。



首先，所有無線設備都必須有天線，只是你看不見而已。手機是把天線藏在機身裏，用金屬中框或者軟質天線接收訊號。手提電腦也會把天線布在螢幕邊框附近，避開遮擋，雖然好看，其實在訊號範圍和性能方面做出妥協。

手機是把天線藏在機身裏，用金屬中框或者軟質天線接收訊號。（AI生成圖片）

電腦不是不想藏，是藏不住。桌面電腦的Wi-Fi晶片體積很小，本身收發訊號能力有限，必須靠天線放大訊號。更關鍵的是，電腦機箱大多是金屬材質，相當於一個屏蔽罩，會嚴重削弱無線訊號，不接外置天線，網速會又慢又不穩。

手提電腦也會把天線布在螢幕邊框附近，避開遮擋，雖然好看，其實在訊號範圍和性能方面做出妥協。（AI生成圖片）

現在的Wi-Fi模組一般同時帶藍牙功能，天線也會一併負責藍牙傳輸。不裝天線，不僅網速差，耳機、遊戲手把等藍牙設備還容易斷連。電腦天線也沒必要藏，它們一般接在機箱後面，日常根本看不到，正所謂眼不見心不煩。

品牌整機可以把天線預留在機箱塑料位置，自己裝機就沒法統一設計。用外置天線，既能避開金屬屏蔽，訊號更強、距離更遠，以後升級新一代Wi-Fi也更方便，不用拆機器改內部走線。

簡單說，電腦用外露天線，不是技術落後，而是為了穩定、好用、可升級做出的最實用選擇。

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