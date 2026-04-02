貨車副駕藏RTX 5080！美司機裝4.7萬頂配模擬器　塞車變快樂時刻

對於大多數司機而言，堵車是令人煩躁的等待，但美國一位卡車司機（貨車司機）卻盼着堵車時刻的到來。只因他的卡車副駕，藏着一套價值6000（美元，約4.7萬港元）的高端遊戲PC模擬器，堵車時便能化身「賽車手」，沉浸式享受競速樂趣。



近日，網友ZanaZamora在Reddit平台分享了一段視頻，記錄下自己堵車時的特殊消遣。視頻中，因前方發生事故，道路被臨時封閉，工作人員告知可以掉頭繞行。

Reddit上的一位網民在塞車途中，展示了駕駛室內的高級電腦設備。（Reddit@ZanaZamora）

ZanaZamora卻笑着表示「等一分鐘，我要趕緊做件事」，隨後熟練地滑到副駕，啟動了這套精心佈置的模擬器裝備。

自從裝了這套設備，我就一直盼着堵車，就為了拍這段視頻，哈哈。

ZanaZamora在帖子中調侃道。令人意外的是，這位常年開卡車的司機，堵車時並未選擇模擬卡車駕駛，而是打開了《神力科莎：競速》（Assetto Corsa Competizione），過了一把賽車癮。

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從視頻中能看到，這套模擬器裝備堪稱「天花板級別」，沉浸式寬屏顯示器、專業駕駛操控杆、各類操作面板和調節旋鈕一應俱全，搭配可調節支架的顯示器，氛圍感拉滿。

在另一篇帖子中，ZanaZamora詳細介紹了裝備細節：踏板來自SIMSONN品牌，配備稱重傳感器和液壓系統，操作手感接近真實賽車。輪基是Simagic Alpha Evo Pro旗艦款，擁有18N·m峰值扭矩，轉向順滑無卡頓。

玩賽車遊戲，當然要用上好的方向盤Conspit GT300。（Conspit）

方向盤為Conspit GT300，飛行搖桿選用Moza AB9/MH16，支持30個自定義按鍵。油門則是Winwing Orion 2金屬款，精度極高，還有PXN按鈕盒和一款雜牌流控板輔助操作。更貼心的是，座椅內還安裝了「低音震動器」，能帶來更真實的沉浸體驗。

支撐這套模擬器流暢運行的，是一台配置拉滿的PC主機。ZanaZamora在回覆中透露，主機搭載Core i9-14900處理器，搭配GeForce RTX 5080顯卡，這樣的配置不僅能輕鬆駕馭各類賽車模擬器，甚至能流暢運行飛行模擬類遊戲，滿足他偶爾「上天」的樂趣。

貨車司機的電腦配上GeForce RTX 5080顯示卡用來打機。（nvidia）

ZanaZamora對高端PC模擬遊戲的執着令人驚歎。反觀普通人，堵車時大多是打開收音機、播放舊歌，或是用手機刷視頻、看資訊，很難想象有人會專門在卡車副駕打造一套如此專業的遊戲裝備。

這段視頻在Reddit上引發不少網友熱議，有人調侃：「這才是堵車的正確打開方式」，也有人羨慕「把愛好搬進卡車，太酷了」。

對於ZanaZamora而言，這套價值6000美元的裝備，不僅是堵車時的消遣，更是長途駕駛中，屬於自己的專屬樂趣。

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