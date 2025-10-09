Microsoft官方承認了！Win11變慢不是電腦廢　這2大功能才是元兇

Microsoft最近更新了一篇官方支持文章，向用戶分享了一些提升系統性能的實用技巧。這些技巧大多是一些通用的建議，例如定期更新操作系統和設備驅動程式、重啟系統、確保有足夠的磁盤空間以及檢查惡意軟件和病毒等。



不過在其中Microsoft還特別指出了一些Windows 10和Windows 11的功能可能會導致系統運行緩慢。

Windows內建兩大功能就是拖慢你電腦的元兇（Microsoft；01製圖）

首先，Microsoft提到OneDrive的雲同步功能可能會導致性能下降，Microsoft表示OneDrive默認會同步文件，這使得用戶可以從任何可連接到網路的設備訪問文件，並確保文件在PC損壞或丟失時得到備份。

然而……同步可能會使你的PC變慢。你可以暫時暫停OneDrive同步，看看是否有助於提高你的PC性能。

除了OneDrive同步功能外，Microsoft還指出Windows 11的各種視覺效果也可能使電腦變慢。

Microsoft寫道：

「Windows 11包含許多視覺效果，例如動畫和陰影效果。它們看起來很棒，但它們也可能使用額外的系統資源並減慢你的電腦。如果你用的是內存較小的電腦，這種情況尤其如此。」

用戶可以在Windows搜索欄中輸入「performance」並選擇「調整Windows的外觀和效能」，在打開的效能選項對話框中，選擇「視覺效果」選項卡下的「調整為最佳效能」選項，來禁用這些視覺效果。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】