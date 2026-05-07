iPhone 18 Pro全球首發LTPO+面板　由Samsung、LG供貨替代京東方

蘋果計劃在9月推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及備受期待的iPhone Ultra（iPhone Fold）摺疊屏手機。值得注意的是，iPhone 18標準版已經確定延期發布，不會出現在9月的新品發布會上。



據相關報道，蘋果預計在本月完成Pro系列兩款機型的OLED面板審批工作。Samsung顯示和LG Display將成為該系列屏幕的主要供應商。曾獲得過前代訂單的京東方，今年則被排除在Pro系列的面板供應名單之外。

據相關報道，蘋果預計在本月完成Pro系列兩款機型的OLED面板審批工作。Samsung顯示和LG Display將成為該系列屏幕的主要供應商。（X@RocM301）

導致供應商格局變化的核心原因是新技術帶來的良率挑戰，iPhone 18 Pro系列將首發搭載全新的LTPO+面板，其能效比遠超前代技術。這種技術能更精細地控制屏幕發光，根據環境即時優化顯示效果，從而顯著延長電池續航。

iPhone 18 Pro系列將首發搭載全新的LTPO+面板，其能效比遠超前代技術。（X@Saurav_DJ47）

除了面板材質的升級，iPhone 18 Pro系列還將採用Samsung提供的屏下紅外技術。這一革新使得部分Face ID組件可以成功移至屏幕下方。受此影響，正面屏幕上的動態島面積將縮小約35%，視覺上的沉浸感得到大幅提升。

iPhone 18 Pro系列還將採用Samsung提供的屏下紅外技術，使得部分Face ID組件可以成功移至屏幕下方。正面屏幕上的動態島面積將縮小約35%。（X@Saurav_DJ47）

如果這些技術能順利實現量產並上市，iPhone 18 Pro系列將成為蘋果歷史上屏佔比最高的手機。這種硬件上的極致追求，標誌着蘋果在追求全面屏形態的道路上又邁出了關鍵性的一步。

目前各大供應鏈廠商正在全力配合蘋果進行最後的測試工作。雖然標準版的延期可能讓部分用戶感到遺憾，但Pro系列在屏幕能效與視覺設計上的巨大突破，依然讓今年的秋季發布會充滿了看點。

【延伸閲讀】iPhone Fold將於9月發布 外型竟變矮胖惹議：是技術還是信仰？（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】