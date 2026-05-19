iPhone Fold量產受阻！首配2nm頂級晶片 卻因鉸鏈問題拖慢進度
撰文：快科技
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今年4月曾有消息稱，蘋果首款摺疊屏手機iPhone Fold已在富士康進入試產階段。試產是產品正式量產前的重要環節，一般需要經歷工程驗證、設計驗證、生產試產驗證，最終才會進入正式量產。
日前，博主「剎那數碼」透露，iPhone Fold近期試產階段確實遇到了阻礙。據其表示，外界關注的屏幕摺痕問題，蘋果目前基本已經接受現階段方案。從測試結果來看，該機已經能夠實現「長期穩定保持」視覺無摺痕狀態。
iPhone Fold已曝光概念圖：
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不過，真正卡住進度的是鉸鏈。iPhone Fold目前核心難點在於鉸鏈可靠性，該博主稱，經過長期高頻開合測試後，鉸鏈表現始終達不到蘋果的品控及格線，必須超級完美的解決這個機械損耗，否則項目進度只能暫時被拖住。
據了解，針對摺疊屏手機普遍存在的摺痕問題，iPhone Ultra此前傳聞將採用液態金屬鉸鏈，以降低摺痕可見度，同時提升結構強度和耐用性。
基於目前爆料訊息，iPhone Ultra預計將採用橫向內折設計，配備約5.3英寸外屏和7.7英寸內屏，並首發A20 Pro晶片。
該晶片預計基於2nm工藝打造，若進展順利，iPhone Ultra將成為蘋果進軍摺疊屏手機市場的首款重量級產品。
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