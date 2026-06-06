DJI限時優惠！Osmo 360暢拍套裝平千元、Pocket 3低至$2559

DJI限時優惠Osmo 360暢拍套裝平千元、Pocket 3低至$2559｜盛夏來臨，不少用家都準備出遊或進行戶外活動，記錄生活中的精彩瞬間。要拍出高品質的影片，專業的拍攝器材必不可少。市場上熱門的手持拍攝裝置及無線收音咪，最近DJI迎來了限時優惠。當中備受追捧的口袋相機與全景相機都有顯著降價，部分套裝的折扣幅度達 25%，為有意升級 Vlog 裝備的創作者提供入市良機。



Osmo 360暢拍套裝大減價

Osmo 360暢拍套裝大減價

在這次限時推廣中，擁有全景拍攝能力的 Osmo 360 成為減價焦點。這款相機具備 360 度全方位捕獲畫面的優勢，讓用家在後期剪輯時擁有極大的運鏡彈性，非常適合單人旅行或動態運動紀錄。其暢拍套裝由原價 $4,199 減至 $3,149，節省高達 $1,050；而標準套裝亦由 $3,299 降至 $2,479，減輕了用家入手全景相機的門檻。

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Pocket 3 全能套裝減數百元

Pocket 3全能套裝減百元

對於追求輕巧與畫質平衡的用家，配備 1 吋感光元件的 Osmo Pocket 3 口袋雲台相機同樣推出折扣。這款相機能在暗光環境下保持純淨畫質，加上機械三軸防震，是不少 Vlogger 的隨身主力機。其全能套裝優惠價為 $3,399，比原價平了 $550；標準套裝更只需 $2,559 即可入手。此外，主打極限運動防震的 Osmo Action 5 Pro 暢拍套裝也同步減至 $3,059，滿足不同的拍攝場景需求。

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Osmo Action 5 Pro 限時優惠 網上直購連結

Osmo Action 5 Pro

DJI Mic 3錄音神器平售

影片的聲音品質往往決定了成片的質感。新一代無線收音咪 DJI Mic 3 降價後再迎來折上折。這款收音咪以穩定傳輸與高解析度音質著稱，其「兩發一收及充電盒」套裝現以 $1,779 限時發售，相比原價 $2,099 更加划算，能協助創作者輕鬆應對戶外風噪與多人對談的錄音環境。除了手持拍攝裝備，DJI ROMO 掃地機械人系列亦繼續推行限時特惠，其中 ROMO P 水箱版優惠價為 $7,429，協助用家在盛夏輕鬆維持家居清潔。

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DJI ROMO P 限時優惠 網上直購連結

DJI Mic 3 （2發1收連充電盒）

DJI ROMO 掃地機器人系列

DJI 限時優惠 （即日至6月21日） 型號 版本 原價 優惠價 Osmo Pocket 3 標準套裝 全能套裝 $3399 $3949 $2559 $3399 Osmo 360 標準套裝 暢拍套裝 $3299 $4199 $2479 $3149 Osmo Action 5 Pro 標準套裝 暢拍套裝 $2639 $3399 $2379 $3059 Osmo Action 4 標準套裝 全能套裝 $1739 $2509 $1479 $2259 Osmo Mobile 8 淨機 套裝 $649 $829 $569 $779 DJI MIc 3 兩發一收 ＋ 充電盒 一發一收 接收器 發射器 $2099 $1199 $719 $639 $1779 $1019 $609 $539