iPhone 18 Pro首發第2代動態島 隱藏Face ID部分組件 寬度縮35%
撰文：快科技
出版：更新：
2022年9月發布的iPhone 14 Pro首創動態島屏幕交互，這是第一代動態島方案，蘋果一直沿用至今。
據博主爆料，今年下半年登場的iPhone 18 Pro系列將首發蘋果第二代動態島，正面挖孔的寬度由上代的20.76mm調整到13.49mm，整體寬度直接縮減了35%，這也讓iPhone 18 Pro成為蘋果有史以來屏佔比最高的智能手機。
這次能把開孔做小，核心原因是蘋果把部分Face ID的核心組件，直接隱藏到了屏幕下方，最終成功壓縮了正面的開孔面積。這樣的改動不僅顯著提升了整機的屏佔比，也讓手機正面的整體視覺感官變得更加精緻完整。
在硬件配置層面，iPhone 18 Pro系列將搭載基於台積電最尖端2nm工藝打造的A20 Pro晶片，性能和能效比都會相比上代產品有明顯躍升。
除此之外，它的主攝系統還將首次引入實體可變光圈設計，直接給手機攝影賦予更強的光影控制力和更真實的物理虛化效果，人像拍攝的出片質感會得到明顯升級。
電池規格上，iPhone 18 Pro國行版（中国内地版）的電池容量為4056mAh，美版電池容量則是4288mAh，兩個不同版本的電池容量差了232mAh。按照蘋果固定的產品迭代節奏，這款新機將會在今年9月的秋季發布會上正式亮相。
從初代劉海屏到初代動態島，蘋果每一次針對正面屏幕交互區域的改動，往往都要花兩三代的時間打磨。這次第二代動態島把開孔壓縮近三分之一，iPhone距離真正的無孔全面屏也就只剩最後一步了。
【延伸閲讀】Google官宣Android支援AirDrop機型擴充 Samsung小米直傳iPhone（點擊鏈接看原文）
+3
iPhone Fold保護殼印證此前爆料 橫置雙鏡配平板大屏還有MagSafeiPhone 20規格大改流出！放棄直角邊框變曲面 真全面屏驚艷全網iPhone Fold量產受阻！首配2nm頂級晶片 卻因鉸鏈問題拖慢進度iPhone 18將棄高通轉用自家5G晶片！新私隱設定阻電訊商精準定位
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】