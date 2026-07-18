傳iPhone改日期可清快取釋放20GB空間？網民警告：隨時死機須還原

有網友發帖稱，將iPhone開啟飛行模式後，手動把系統日期調整到一年後，等待約2分鐘，再將日期改回自動並關閉飛行模式，手機儲存空間會出現明顯釋放。



該網友表示，自己通過這一操作騰出了約20GB儲存空間。不過，據媒體報道，蘋果官方客服對此回應稱，Apple官方沒有這種方法，也沒有相關的文章說明支持這個說法。

網友表示通過這一操作騰出了約20GB儲存空間：

如果用戶需要嘗試的話，蘋果客服建議先備份好數據，防止丟失。事實上，在社交平台搜索相關關鍵詞可以發現，類似「修改系統時間清理iOS緩存」的說法並非首次出現，早在2024年就已有用戶分享相關操作。

但需要注意的是，這種方式並非蘋果官方推薦的清理方法，且可能帶來一定風險。此前就有網友提醒，謹慎使用修改時間的方式清除iOS系統緩存，這種操作可能觸發Bug，導致「屏幕使用時間」等功能無法正常使用。

該網友稱，一旦出現異常，可能需要等到系統時間，真正到達此前修改的日期後才能恢復正常，重置手機設置也無法解決，只有刷機才能恢復。

因此，對於iPhone用戶來說，如果儲存空間不足，更穩妥的做法仍是通過系統設置查看儲存佔用，清理大文件、卸載不常用App，或備份重要數據後再進行相關操作。

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