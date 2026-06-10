Tesla Model Y頻繁快充用半年　保持99%電池容量　良好習慣是關鍵

一名加拿大Tesla Model Y車主公布了車輛六個月內的電池健康測試結果：行駛16000英里（約25750公里）、快充佔總充電時間過半的情況下，電池容量保持率為99%，續航里程仍為525公里，與新車狀態一致。



該車主分享的數據顯示，期間通過交流家用充電樁充入2588kWh電能，通過直流快充樁充入2888kWh，快充佔比略高於慢充。儘管頻繁快充被普遍認為會加速電池老化，但該車主採取了多項保護措施：充電上限設為75%，儘量避免電量低於35%，並在每次快充前對電池進行預熱。

一名加拿大Tesla Model Y車主公布了車輛六個月內的電池健康測試結果。（X@teslaownersSV）

為驗證結果，車主執行了完整的電池容量測試流程：將電量降至20%後接入交流電源，再讓系統自動放電至接近0%後充滿至100%，全程約20小時。

測試顯示電池總可用容量為82.8kWh，與此前一致，表明其搭載的是鎳錳鈷（NMC）化學體系長續航電池包。電池單體間電壓不平衡度從16毫伏上升至30毫伏，車主表示並不擔憂，計劃六個月後再次測試追蹤變化。

業內普遍認為，電動車電池初期衰減較快，隨後趨於平緩。此次實測表明，即便頻繁使用快充，只要避免電量處於極端區間（長期滿充或深度放電），並配合電池預熱，仍可有效減緩容量損失。

磷酸鐵鋰（LFP）電池通常更耐受頻繁充至100%，而NMC電池對使用習慣更為敏感。專家建議，日常將充電上限控制在80%以下、避免電量過低、快充前預熱，有助於延長電池壽命。

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