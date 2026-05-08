加拿大Tesla劈價一半平過香港！Model 3變全球最抵　網民多謝中國

日前，Tesla在加拿大市場正式調價，其中Model 3 Premium後驅版起售價從79990加元（約46萬港元）驟降至39490加元（約23萬港元），降幅高達50%，創下Tesla在加拿大的歷史最低價！



此次降價後，加拿大市場Model 3價格甚至比香港售價（22.41萬元）還便宜，使加拿大成為Tesla全球售價最低的市場。

Tesla在加拿大市場正式調價，其中Model 3 Premium後驅版起售價從79,990加元驟降至39,490加元。（Tesla）

這可讓不少想要購車的加拿大網友興奮不已，其中一些人甚至在社交媒體上公開發聲表示「謝謝中國」。這是為何？主要是因為Tesla價格腰斬的背後有兩大關鍵推手，均與中國緊密相關。

首先是中加貿易協議調整，2026年初加拿大將中國產電動車配額內（49,000輛/年）進口稅率從100% 大幅降至6.1%，前半年配額為24,500輛。

其次是Tesla將加拿大市場Model 3供應從美國弗里蒙特（Fremont）工廠轉至上海超級工廠，上海工廠作為Tesla全球成本最低的生產基地，憑藉成熟供應鏈和高效生產體系，為大幅降價提供了堅實基礎。相比之下，美國產Tesla進入加拿大仍需繳納25%關稅，成本優勢蕩然無存。

有網友在Electrek網站留言：「沒有中國工廠的低成本和中加關稅優惠，我們不可能以這麼低的價格買到Tesla」；還有人調侃：

以前羨慕中國人買Tesla便宜，現在輪到我們了，必須感謝中國！

當然，Tesla大降價其實也有自己的市場考量，去年其在加拿大銷量暴跌60%-65%，被通用汽車反超失去EV銷量第一寶座。

與此同時，比亞迪等中國強勁競爭對手即將進入加拿大市場，大幅降價既是為了重奪銷冠，也是為了提前鎖定市場份額，應對後續競爭壓力。

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