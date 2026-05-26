尿袋爆炸起火　Threads網民分享驚險經過　書檯、插頭燒毁｜有片

尿袋爆炸起火｜行動電源若出現過熱、短路或電池異常，後果可以相當嚴重。近日 Threads 有網民分享一宗驚險經歷，指家中孩子凌晨使用一款行動電源充電，至早上突然傳出爆聲並即時自燃，火勢一度迅速擴大，書檯及插座被燒毀，屋內更充滿鋰電池燃燒後的白煙。幸好家人及寵物最終大致平安，但事主腳底被燙傷，孩子亦因接近火場而持續咳嗽。



Threads 網民：從沒想過會發生在自己身上

事主在 Threads 發文表示，自己從未想過這類意外會發生在家中。原本以為台灣品牌的行動電源相對安全，因此太太為孩子們更換了同一款 GUXON「巧方塊雙線行動電源」。

據事主描述，孩子凌晨使用 Type-C 線，將行動電源連接到電動桌上的 Type-C 插座。到了早上 7 時 37 分左右，房內突然傳出爆聲，行動電源隨即自燃，而且火勢瞬間變得非常猛烈。當時孩子睡在上鋪，幸好及時醒來，否則後果可能難以想像。事主形容，屋內之後佈滿鋰電池燃燒產生的白煙。

火勢迅速擴大 書檯與插座被燒毀

從事主分享的經過可見，行動電源起火並非一般小火花，而是短時間內已形成明顯火勢。事發位置在二樓，附近有不少易燃物，令情況更加危急。事主表示，當時情況緊急，臨時找不到金屬桶，回想起來應該可以使用鍋子處理。當下兒子拿來塑膠垃圾桶，將火源丟入後，事主即衝往一樓準備將火源移到戶外。

不過，由於火勢猛烈，塑膠垃圾桶很快熔穿，火苗沿途掉落。事主表示自己當時已顧不了太多，即使光腳踩到火燙傷腳底，也只能繼續把火源帶到戶外，避免二樓更多易燃物被波及。

通宵充電與無人看管最要避免

很多人習慣晚上睡前為手機、行動電源、耳機和其他電子產品充電，到翌日早上才拔掉。這樣雖然方便，但風險也較高，因為一旦充電期間出現異常，使用者未必能即時發現。

較安全做法，是盡量避免在睡覺時為行動電源充電，也不要把正在充電的行動電源放在床上、枕邊、梳化、紙皮箱、衣物堆或窗簾旁邊。充電時應放在較穩固、通風、遠離易燃物的位置，並定期留意是否異常發熱、膨脹、變形或有異味。

如果行動電源曾經摔落、外殼破裂、充電不穩、發熱異常，或電量顯示和實際使用明顯不正常，就不應繼續當成正常產品使用。

不要低估鋰電池白煙與濃煙風險

今次事件中，事主提到家中充滿鋰電池燃燒後的白煙，孩子因接近火場而持續咳嗽。這一點亦很值得留意。電池起火不只是火焰危險，濃煙和刺激性氣味同樣會影響呼吸。

若家中電子產品起火，第一時間應確保人員離開危險位置，避免吸入濃煙。若火勢已經擴大、煙霧變濃，或火源接近床鋪、窗簾、家具等易燃物，就不應勉強自行處理，應立即逃生及求助。