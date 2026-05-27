去旅行、出遠門注意！5大家電建議拔電源　慳電同時預防火災

去旅行、出遠門注意5大家電建議！出發旅行前，很多人都會忙着執行李、檢查證件、關窗關燈，但有一件事經常被忽略，就是家中部分電器最好先拔掉電源。安全及能源效益專家提醒，長時間離家前拔走部分家電插頭，不但可減少待機耗電，也有助降低電器故障、過熱或火災風險。除了暖爐、捲髮器這類明顯高危電器，其實氣炸鍋、遊戲機、鋰電池充電器等常見用品，出遠門前也應該多加留意。



出門前拔電源 不只是為了慳電

不少家電即使沒有正在使用，只要仍然插着電源，內部仍可能有微量電流通過。這種「待機電力」每次看似不多，但長時間累積下來，仍會增加用電量。更重要的是，部分電器若本身會發熱、內部有電池，或者電線老化，就可能在無人看管時帶來安全隱患。

尤其去旅行或出遠門，家中可能幾日甚至一兩星期都無人。萬一期間電器出現過熱、短路或其他故障，沒有人能即時發現和處理，風險自然更高。因此，出發前檢查插頭，其實是相當基本但實用的家居安全步驟。

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第一類：鋰電池產品與充電器

現時家中很多產品都使用鋰電池，包括電動單車、電動工具、手提電腦、行動電源、無線吸塵機，甚至小型電子產品。鋰電池的好處是可以在細小機身內儲存大量電力，但如果電池受損、過熱，或者長時間放在充電器上，就有機會出現危險。

鋰電池充滿後應從充電器移開，避免長時間充電導致過熱。即使只是通宵充電，也不建議視為理所當然；如果人已經離家，更不應讓鋰電池與充電器繼續插着電源。除了大型電池產品，手機、手提電腦等小型充電線亦最好拔掉。雖然這類充電器產生的熱力未必像大型電池那樣高危，但長時間有微電流通過，仍可能增加內部零件壓力，令配件提早老化。

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鋰電池存放亦要避開易燃物

除了拔電源，鋰電池產品擺放位置同樣重要。長時間離家前，應把電池和充電器放在室溫環境，並遠離紙張、衣物、窗簾、床鋪、梳化等容易燃燒的物品。

如果電池曾經跌過、外殼變形、異常發熱、膨脹、漏液或有奇怪氣味，就不應再照常充電或存放在室內角落。這類產品一旦出事，火勢可以發展得很快，出門前更應特別檢查。

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第二類：暖爐及會發熱的取暖電器

暖爐、電暖器等取暖設備本身就是高熱電器，安全風險較其他家電更高。NFPA 高級電氣內容專員 Corey Hannahs 指出，會產生熱力而又沒有自動關機功能的電器，如果一直插着電源，會構成危險。

即使只是短暫離開房間，暖爐也不應長開無人看管；若是去旅行或長時間離家，更應直接關機並拔掉插頭。冬天或天氣寒冷時，不少人會把暖爐放近床邊、窗簾、地氈或衣物旁，這些都是要避免的情況。出門前最好養成習慣，逐間房檢查暖爐和取暖器是否已完全關閉，插頭是否已拔掉。不要只依賴遙控器或機身開關，拔電源會更穩陣。

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第三類：廚房小家電

多士爐、多士焗爐、電熱水壺、氣炸鍋等廚房小家電，都是出遠門前建議拔掉電源的電器。這類產品雖然體積不大，但運作時會產生高溫，內部發熱線或加熱元件若遇上電路故障，就有機會出現危險。

另外，廚房小家電內部經常會殘留麵包碎、油漬、食物殘渣等可燃物。例如多士爐底部可能有麵包碎，氣炸鍋或小焗爐內可能有油污。如果電器在無人看管情況下出現異常，這些殘留物有機會增加起火風險。因此，出門旅行前，除了拔掉插頭，也應順手清理多士爐碎屑、氣炸鍋油漬和小焗爐內部殘渣。平日用完後保持清潔，亦可減少日後安全隱患。

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廚房電器不要只關機

不少人以為電熱水壺、氣炸鍋、多士爐只要關機就安全，但如果長時間不在家，最好還是拔掉插頭。因為部分電器即使按鈕在關閉狀態，插頭仍然接駁電源；若遇上電壓異常、插座問題或電線老化，仍可能有風險。特別是香港不少家庭廚房空間細小，家電之間距離近，又常有膠袋、紙巾、抹布等物品放在附近。出門前花幾分鐘拔走插頭，會比事後擔心更實際。

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第四類：家庭影音系統與遊戲機

電視、遊戲機、顯示器、喇叭、機頂盒等家庭影音設備，即使沒有開着，也可能在待機狀態下耗電。資料提到，家居電子產品的待機電力可佔整體用電量一定比例，而遊戲機是其中較明顯的例子。

現時不少新款遊戲機支援語音控制、手勢識別、無線手掣連接、快速喚醒等功能，因此即使看似關機，實際上仍在待命並消耗電力。平日使用時可開啟省電模式，例如 Xbox 的節能設定或 PlayStation 的休眠相關設定；但如果要離家一段長時間，最好直接拔掉電源。

第五類：風筒、捲髮器等造型工具

風筒、捲髮器、直髮夾等髮型工具，也是出門前必須檢查的電器。這些產品本身會產生高熱，一旦忘記關掉或插頭仍然接電，風險不能忽視。不少人應該都有類似經驗：出門後突然不記得自己有沒有關掉捲髮器，整天都心掛掛。最安全的習慣，是每次用完立即關機並拔插頭，不要等到出門前才想起。

風筒雖然未必像捲髮器般長時間保持高溫，但如果電線受損、內部摩打過熱或插頭接觸不良，同樣可能有風險。由於這類工具多數在浴室附近使用，濕氣和水分亦會增加用電安全問題，所以更應保持插頭乾爽，用完即拔。

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出遠門前可建立「最後檢查」習慣

出發前很多人都會檢查門窗、冷氣、煤氣和水喉，其實也應該加入「電器插頭」這一項。尤其是家中有大量充電產品、小家電、遊戲機和造型工具的家庭，更應逐個位置檢查。

睡房可檢查手機充電器、行動電源、手提電腦充電器；客廳可檢查電視、遊戲機、喇叭和拖板；廚房可檢查多士爐、電熱水壺、氣炸鍋、小焗爐；浴室或梳妝位置則要檢查風筒、捲髮器和直髮夾。這個過程不需要很長時間，但可以大大減少離家後的不安。