微波爐清潔3大禁忌　用海綿刷有機會破壞塗層　一地方不能忽略

微波爐幾乎每日都會用到，翻熱飯餸、叮早餐都相當方便。不過，微波爐內部亦是很容易積聚污漬的地方，食物汁液、調味料和油漬一旦飛濺後乾透，便會變得難以清潔。很多人見到污漬擦不走，便會用力刷，甚至直接將清潔劑噴入爐內，但這些做法其實有機會損壞微波爐。日本清潔達人提醒，清潔微波爐時有 3 個常見禁忌，包括不要用強力海綿刷內壁、不要直接噴清潔劑，以及不要忽略通風口和進氣口。



微波爐內部污漬不能硬刷

微波爐用得多，爐內難免會有食物殘渣、湯汁、醬汁或油點飛濺。這些污漬如果即時抹走，其實不難處理；但如果乾在內壁上，時間一久便會變成頑固污漬，普通濕布未必一下子抹得乾淨。

不少人這時會想用較強力的清潔工具，例如俗稱「神奇海綿」的三聚氰胺海綿，覺得不用清潔劑也可以擦走污漬。不過，這正正是清潔微波爐時要避免的做法。

原因是微波爐內壁表面很多時都有保護塗層，如果用三聚氰胺海綿大力摩擦，可能會在表面造成細微刮痕。這些刮痕未必肉眼即時看得很清楚，但日後油污和食物殘渣更容易卡入刮痕之中，令清潔變得更困難。

不要把清潔劑直接噴入爐內

想快速清潔時，很多人會直接拿起噴霧清潔劑，對着微波爐內部噴幾下，再用布抹走。這做法看似方便，但其實有風險。

微波爐內部並不是完全密封的光滑箱體，爐內有細縫、通氣位置和不同接合位。如果清潔劑直接噴入爐腔，有機會流入細縫或通風位置。清潔液一旦滲入不應接觸水分的部件，可能導致故障，甚至留下異味或殘留物。

較正確做法，是先將清潔劑噴在布、抹布或廚房紙上，再用它擦拭爐內污漬。這樣可以控制清潔劑用量，也可避免液體四處滲入。如果只是一般污漬，其實用微濕布已足夠。只有遇到較油膩的污漬，才需要少量使用合適清潔劑，而且清潔後應再用乾淨濕布抹走殘留，最後用乾布或廚房紙抹乾。

不要只清潔爐內，忽略通風口

很多人清潔微波爐時，只會望着爐內污漬處理，但其實機身外側的通風口和進氣口同樣需要定期清潔。這些位置通常在微波爐背面或側面，不太顯眼，因此很容易被忽略。

微波爐運作時會產生熱力，需要透過通風口散熱。如果通風口長期積滿灰塵，空氣流通變差，機身便較容易積熱。嚴重時，不但影響效能，亦可能增加故障風險。清潔這些位置其實不複雜，只需用乾布抹走表面灰塵，或用吸塵機輕輕吸走積塵便可。重點是定期處理，不要等到整個通風位被灰塵封住才清潔。

通風位置保持暢通才耐用

除了清潔通風口，微波爐擺放位置亦要注意。機身背面和側面不應貼得太近牆壁或櫃身，否則會影響散熱。若微波爐放在狹窄櫃內，使用時更要確保周圍有足夠空間讓熱氣散走。

如果微波爐運作時經常異常發熱、有怪聲或有異味，就不應只當成污糟問題處理。應先停止使用，檢查通風口是否被阻擋，並按說明書建議處理；如情況持續，應安排維修檢查。通風口雖然不是最明顯的清潔位置，但它直接影響微波爐散熱和壽命，是日常保養不能忽略的一環。