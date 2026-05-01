蘋果上季業績超預期 受限高端處理器晶片供應 iPhone銷售遜預期
蘋果公布第二財政季度業績，營業額及盈利均優於預期，季內每股盈利報2.01美元，優於預期的1.95美元。毛利率升到49.3%，高於上一季的48.2%。
該公司於季內盈利及經營銷售均超越分析員預期，主要得益於公司服務業務收入表現出色，但是iPhones銷售額創歷史新高但低於市場估計，為三個季度中第二次表現遜色，主要受高端處理器晶片的供應限制拖累，惟暗示至少目前仍能應對記憶體晶片及其他組件短缺的問題。
期內，經營銷售按年增長17%，錄得1,111.8億美元，高過分析員預期的1,096.6億美元。其中來自iPhone銷售額報569.9億美元，遜於預期的572.1億美元，銷量則按年增加22%。iPhone 17銷售異常強勁，行政總裁庫克稱，iPhone 17成為公司史上最受歡迎的系列產品；服務業務收入增長約16%，報309.8億美元，好過分析員估計的303.9億美元。
季內大中華以入增加27%
在第二財季，大中華區銷售收入大增28%至205億美元，優於分析員預期的189.1億美元。
談及公司新款入門級筆記本電腦MacBook Neo的需求時，庫克在與分析師的電話會議上說：「客戶對Mac Neo的反應極其熱烈。」庫克說，公司在發布該產品前就對其前景看好，但低估了它將引發的熱情程度，從而導致了供應受限。庫克說，這款機型幫助蘋果公司創下了其MacBook產品線第二財季新客戶數量的紀錄。
庫克亦說，任何關稅退款都將被投資到美國，同時對蘋果在印度市場的未來感到興奮不已。
蘋果預計截至6月底的第三財季，銷售額將增長14%至17%，遠高於分析員平均預期的9.1%增幅，蘋果估計，第三財季服務業務的經營收入增幅，將與第二財季相似。
記憶體晶片供應緊張已波及整個科技業，迫使一些企業加價並減少產量。蘋果並非完全不受影響，晶片供應限制導致Mac mini等電腦出貨延遲，公司也調升部分筆記型電腦的價格。
料記憶體晶片對業務影響將加強
蘋果又預料，第三財季毛利潤率為47.5%至48.5%，低於前一季的49.3%，部分原因是第三財季記憶體晶片成本顯然更高；第三財季之後，記憶體晶片對公司業務的影響將增強。
此外蘋果董事會批准高達1,000億美元的股票回購計劃，並提高股息4%至每股0.27美元。