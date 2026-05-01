蘋果上季業績超預期　受限高端處理器晶片供應　iPhone銷售遜預期

蘋果公布第二財政季度業績，營業額及盈利均優於預期，季內每股盈利報2.01美元，優於預期的1.95美元。毛利率升到49.3%，高於上一季的48.2%。

該公司於季內盈利及經營銷售均超越分析員預期，主要得益於公司服務業務收入表現出色，但是iPhones銷售額創歷史新高但低於市場估計，為三個季度中第二次表現遜色，主要受高端處理器晶片的供應限制拖累，惟暗示至少目前仍能應對記憶體晶片及其他組件短缺的問題。



期內，經營銷售按年增長17%，錄得1,111.8億美元，高過分析員預期的1,096.6億美元。其中來自iPhone銷售額報569.9億美元，遜於預期的572.1億美元，銷量則按年增加22%。iPhone 17銷售異常強勁，行政總裁庫克稱，iPhone 17成為公司史上最受歡迎的系列產品；服務業務收入增長約16%，報309.8億美元，好過分析員估計的303.9億美元。

檔案照片：2026年1月9日，蘋果執行長庫克出席在美國加利福尼亞州洛杉磯舉行的美國電影學院（AFI）頒獎午餐會。(Reuters)

季內大中華以入增加27%

在第二財季，大中華區銷售收入大增28%至205億美元，優於分析員預期的189.1億美元。

談及公司新款入門級筆記本電腦MacBook Neo的需求時，庫克在與分析師的電話會議上說：「客戶對Mac Neo的反應極其熱烈。」庫克說，公司在發布該產品前就對其前景看好，但低估了它將引發的熱情程度，從而導致了供應受限。庫克說，這款機型幫助蘋果公司創下了其MacBook產品線第二財季新客戶數量的紀錄。

蘋果新款入門級筆記本電腦MacBook Neo。（資料圖片）

庫克亦說，任何關稅退款都將被投資到美國，同時對蘋果在印度市場的未來感到興奮不已。

蘋果預計截至6月底的第三財季，銷售額將增長14%至17%，遠高於分析員平均預期的9.1%增幅，蘋果估計，第三財季服務業務的經營收入增幅，將與第二財季相似。

記憶體晶片供應緊張已波及整個科技業，迫使一些企業加價並減少產量。蘋果並非完全不受影響，晶片供應限制導致Mac mini等電腦出貨延遲，公司也調升部分筆記型電腦的價格。

料記憶體晶片對業務影響將加強

蘋果又預料，第三財季毛利潤率為47.5%至48.5%，低於前一季的49.3%，部分原因是第三財季記憶體晶片成本顯然更高；第三財季之後，記憶體晶片對公司業務的影響將增強。

此外蘋果董事會批准高達1,000億美元的股票回購計劃，並提高股息4%至每股0.27美元。