XPENG X9試駕科技感十足！12分鐘快充80%＋圖靈晶片打造超智能MPV

XPENG X9 2026試駕｜科技感十足！12分鐘快充80%＋圖靈晶片打造超智能MPV｜自 2014 年XPENG 小鵬汽車創立以來，一直以「未來出行探索者」自居，致力將最前瞻的智能科技無縫融入大眾的日常駕駛體驗。事實上，XPENG 小鵬已超越了單純的汽車製造商，更像是人工智慧與自動化技術的頂尖科技公司。從小鵬匯天研發的低空飛行器與無人機，到具備高度自主學習能力的 AI 智能機械人，再到現時應用於車輛的自研 AI 晶片，橫跨多個尖端科技領域。2026 年全新升級版本旗艦 MPV ── 星艦 THE NEW X9 的面世，再次透過全面進化升級，令豪華純電 MPV 的標準再次提升。



全新XPENG X9 2026 科技感十足

5C超充技術解決MPV的續航問題

對於大型純電 MPV 而言，續航力與充電效率從來都是車迷最關心的問題。全新 X9 採用了全域 800V 高壓平台與全新的 5C 超充技術，其充電效率得到非常高的效率提升。在實際測試中發現電量由 10% 迅速提升至 80% 也只需約 12 分鐘，效率驚人。同時，新車在電池容量上亦作出了顯著提升，標準續航版增至 94.8kWh，而長續航版本更提升至 110kWh，配合電驅效率高達 92% 的碳化矽系統，讓長續航版在 WLTP 標準下的續航里程達到 615km。此外，新增的 V2L 對外供電功能支援高達 6kW 的輸出，無論是露營還是戶外工作需求，全新 X9 都能化身為流動電力站，隨時為不同的電器或電子用品給予電力工作。

極高AI運算能力的圖靈晶片

智能駕駛一直是XPENG的招牌菜，背後依賴的是品牌自研的 XP5 圖靈晶片，這款晶片的技術架構亦與XPENG研發的 AI 智能機械人技術一脈相承。全新 X9 內置的圖靈晶片運算能力最高運算能力達750 TOPS，支撐起人工智慧輔助駕駛與車廂體驗。這顆強大的心臟支撐起的 XOS 智能操作系統，讓系統互動更快速、更準確。透過圖靈晶片的卓越處理能力，XPILOT ASSIST 輔助駕駛系統在不同道路情況下表現得更像是一位經驗豐富的司機。為了讓駕駛者更直觀地掌握資訊，車廂內新增了 21 吋超大尺寸 HUD 抬頭顯示器，將導航指示與智能提示直接投影在擋風玻璃上、駕駛者的視線前方，大幅減少了視線轉移帶來的風險。

智能泊車一按即泊，而且快而準。

只需要一聲HEY XPENG，便可以呼出智能助手，語音辨識非常準確。

三排電動三折疊座椅舒適與靈活空間兼顧

進入全新 X9 的奢華車廂，首先映入眼簾的是面積達 83 平方呎的寬敞空間。新車型在保持原有軸距的基礎上，車身長度略有增加，進一步優化了內部配置。新版本導入了業界唯一的第三排電動三折疊座椅設計，這項精密機械構造的靈感亦隱含了XPENG在自動化控制領域的技術積累，讓車主可以根據實際需要，在四、五、六、七座之間靈活切換。這種靈活性在家庭用車中顯得尤為重要，當第三排座椅電動摺疊隱藏後，行李箱容積可由 721 公升擴展至驚人的 2514 公升。

車內細節同樣用心，例如第二排過道寬度達 180mm，極大方便了乘客進出第三排。座椅方面，前兩排均升級為高級全粒面 Nappa 真皮材質。第二排更配備了升級版的 Cloud-Sense 3.0 雲感零重力座椅，支援十四向電動調節，確保全車乘客都能享有尊貴待遇。

而中座前方配備電動開關冷暖櫃，容量高達10.8L，具備製冷及保暖功能，可調節溫度至攝氏0度到50度，夏天或冬天都可以隨時準備冷暖飲料，非常貼心。

視聽娛樂與寧靜兼備的車廂

作為一款客廳級別的豪華 MPV，全新 X9 在聽覺享受與寧靜度上下足了功夫。為了打造極致的靜謐空間，針對全車進行了超過 40 處的隔音優化，並全系標配雙層夾層隔音玻璃。配合首次導入的 RNC 主動降噪技術，系統會實時監測路面噪音並透過喇叭發放反向聲波進行抵消，有效削減高速行駛時的低頻噪音。

娛樂方面，車廂內的音響系統由原先的 23 個揚聲器升級至 27 個，組成了 XOPERA 沉浸式劇院級音響系統，支援 7.1.6 聲道，配合 21.4 吋 3K 超高清第二排娛樂屏幕，為後排乘客提供了震撼的影音體驗。加上前門新增的電索門設計，開關過程更顯安靜順暢，顯著提升了豪華質感。車內的環繞式無風感中央空調與支援 6 種主題的 3.6m 氛圍燈相互呼應，營造出充滿前瞻科技感的奢華氛圍。

後輪轉向與雙腔空懸提升實際駕駛感受

傳統大型 MPV 常給人「開船」般的笨重感，但全新 X9 透過科技手段徹底改變了這一形象。新車標配主動式後輪轉向系統的 MPV，後輪最大轉向角達到正負 5 度，使得這部超過5.3m長的巨艦擁有了僅 5.4m 的最小迴轉半徑，這種靈活性在狹窄街道中表現得淋漓盡致。

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底盤配備了雙腔空氣懸掛與智慧 CDC 系統。值得稱讚的是，其調校並非盲目追求單純的「懸浮感」，在運動模式下反而展現出清晰的路面感與出色的支撐韌性，有效過濾了大震動之餘，也保留了駕駛者對路面的反饋。

安全性方面，新車將安全氣袋增加至 9 個，並升級了 MPV 首創的爆胎穩定控制系統，配合 AGS 智慧可變進氣格柵優化空氣動力學，在最高時速 130km 發生爆胎時仍能維持車身穩定。結合前後一體式鋁壓鑄車身與高達 46,000 Nm/deg 的扭轉剛性，全新 X9 確實為乘客構建了一座堅不可摧的移動堡壘。

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