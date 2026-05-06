Momax／LG新品登場｜磁吸小喇叭加強版+超薄定位器及纖巧淨化茶几

Momax／LG 新品香港登場！磁吸小喇叭加強版+超薄定位器及纖巧淨化茶几｜Momax 與 LG 分別發佈了新品系列，不約而同地以「生活質感」與「多功能整合」為研發方向。由支援 iOS、Android 雙系統的全球定位器 PinCard² X Mini 、MagSafe磁吸小喇叭加強版1-Vibe Mood 磁吸無線音箱、1-Vibe 磁吸音樂水樽，到專為香港窄位而設的空氣清新機喇叭PuriCare AeroSpeaker ，透過技術突破，讓用家在有限的空間與繁忙的行程中，依然能維持從容的生活節奏。



Momax 1-Vibe Mood 磁吸無線音箱

磁吸音箱打造個人視聽空間

Momax 推出的升級版 1-Vibe Mood 磁吸無線音箱，繼續將「移動磁吸高保真音效」的概念帶入日常。它對應MagSafe磁吸免提設計，用家只需將音箱輕輕貼在支援磁吸功能的手機背部或金屬表面，即可完成固定並開始播歌。打破了傳統音箱必須依賴平面擺放的限制，無論是在廚房煮食、在書桌工作，甚至是戶外露營的棚架上，都能隨意配置聲音來源，讓音樂播放更具直覺性。機身內置了 5 個預設的 RGB 環境氛圍燈效。燈光顏色可隨著音樂節奏或場景需求切換。同時，它支援 TWS 真無線立體聲模式，用家可以同時連接多個音箱，在較大的空間內營造出包圍感更強的立體聲場。機身提供黑色、鈦色及銀色三款金屬質感配色，續航力則可維持 14 小時之久。

1-Vibe Mood 磁吸無線音箱 售價：$329



1-Vibe 磁吸音樂水樽

三合一音樂水樽適合運動族

1-Vibe 磁吸音樂水樽以真空保溫瓶、無線音箱、磁吸手機支架三項常用功能揉合於一體，迎合了用家希望減輕運動裝備負擔的需求。水樽蓋部分設有強力的磁吸架，能穩定地吸附手機，讓用家在健身、瑜伽或戶外運動時，能輕易調整至免提觀看角度。這對於需要跟隨線上教學影片練習，或是習慣在運動期間進行自拍紀錄的用家來說，無需額外攜帶手機支架，極具便利性。

水樽本身採用了醫療級的 SS316L 不鏽鋼真空結構，這種材料耐腐蝕且不易留味，保溫效能表現優異：冷飲最長可保冷 24 小時，熱飲則可保溫 12 小時。樽蓋內置的音箱除了支援 TWS 同步播放外，更達到了 IPX7 防水等級，即使在運動出汗或雨天環境下使用亦無需擔心損壞。內置的收音咪更支援免提通話功能，用家在運動期間不便手持手機時，依然能維持清晰對話。

1-Vibe 磁吸音樂水樽 售價：$469



PinCard² X Mini系列

雙系統定位器兼備充電設計

針對經常遺失小物或是更換手機平台的用家，Momax 這次發佈的 PinCard² X Mini 可充電迷你全球定位器更為實用。突破了過往定位器受限於單一系統的限制，同時支援 Apple 的 Find My 網絡以及 Android 的 Find Hub 系統。無論用家使用的是 iPhone 還是 Android 手機，都能手機系統介面進行配對與定位，管理隨身物品變得更加簡單。PinCard² X Mini 採用了極致纖薄的卡片式外型，能輕易隱藏於銀包、護照夾或證件套內，隨身攜帶幾乎不會感覺到其存在。另外，它更支援 USB-C 快速充電，不但能減少長期購買電池的成本，更能顯著減少電子廢物排放。新品具備定位保護機制與 IP68 軍用級防水防塵規格，即使在戶外活動時遭遇惡劣天氣，其內置的蜂鳴器與先進定位技術依然能協助用家快速找回遺失物。

PinCard² X Mini 售價：$129



LG PuriCare AeroMini

LG 纖巧空淨機專為窄位而設

除了隨身裝備，針對香港居住空間有限，LG 亦推出了 LG PuriCare AeroMini 空氣清新機。主打纖巧身型與 360 度全方位淨化技術，相比起過往的同類型型號，AeroMini 的地板佔用空間減少了 21%，高度亦降低了 30%，使其能靈活放置於桌面、書櫃層架或地面角落。雖然體積縮小，但淨化性能依然維持專業水準。它採用了 Aero H 濾網組合，包括可水洗的前置濾網、HEPA 13 濾網及活性碳除臭濾網，實驗數據顯示能去除 99.999% 細小至 0.01 微米的微細粒子，並能有效過濾空氣中的細菌、病毒及霉菌。此外，產品特別強調個人化配搭，提供了皮革手提帶、多功能容器及茶几配件供用家自由選配。皮革手提帶方便在不同房間之間移動，而多功能容器則可用作放置小型盆栽，將家電轉化為室內設計的一部分。AeroMini 在運作時噪音低至 26 分貝，非常適合擺放在睡房使用。

LG PuriCare AeroSpeaker

同系列中另一款觸目的產品是 LG PuriCare AeroSpeaker 空氣清新茶几喇叭。功能上結合了空氣淨化、藍牙音響、情境氣氛燈、無線充電與家居茶几於一身。用家只需將手機放在茶几面上即可進行無線充電，省卻了雜亂的電線問題。

LG PuriCare AeroMini 售價為$1,980／LG PuriCare AeroSpeaker 售價為$5,980

