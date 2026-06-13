iPhone 18 Pro Max上代機殼通用　可變光圈鏡頭凸起　總厚13.78mm

有數碼博主提前拿到了iPhone 18 Pro Max的全尺寸真機模型。上手實測發現裸機厚度為8.75mm，和上代iPhone 17 Pro Max的機身厚度完全保持一致，兩款機型的機身高度也極為接近。



博主實測驗證，市面上已經發售的iPhone 17 Pro Max手機殼可以和iPhone 18 Pro Max通用，後續用戶換機時可以不用更換手機殼。

有數碼博主提前拿到了iPhone 18 Pro Max的全尺寸真機模型。上手實測發現裸機厚度為8.75mm。（X@VadimYuryev）

數碼博主實測結果顯示：

不過這次iPhone 18 Pro Max的後置攝像頭模組凸起程度比上代明顯激進不少，實測包含攝像頭部分的整機總厚度達到了13.78mm，而上一代iPhone 17 Pro Max的總厚度為13.13mm。如果配件廠商做的是鏡頭全包手機殼，還需要單獨開模。

攝像頭凸起幅度變大的核心原因是iPhone 18 Pro Max加入了可變光圈，通過物理結構調節光圈大小，用戶在拍攝近景特寫或者人像題材的時候，能獲得比算法模擬更真實自然的虛化景深感。

除了影像層面的升級之外，iPhone 18 Pro Max還會首發蘋果新一代A20 Pro晶片，這顆晶片基於台積電最先進的2nm工藝製造，後置三顆4800萬像素攝像頭，出廠預裝全新的iOS 27系統。

按照蘋果往年的產品發布節奏，這款年度頂配旗艦新品將在今年9月份的秋季發布會上正式登場。

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