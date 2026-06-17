3香港首推INMO GO3 AI眼鏡支援雙向翻譯 零機價上台世界PLAN｜對於經常出國旅遊、留學或公幹的用家而言，具備翻譯功能的智能設備更顯得不可或缺。全新抵港的 INMO GO3 AI 眼鏡結合了 Gemini 及 ChatGPT 語言模型，主打即時雙向語音翻譯、智慧提示及實時導航等多項實用功能。配合電訊商最新推出的漫遊數據月費計劃，用家除了可體驗嶄新的智能生活外，更可以極具吸引力的價錢，甚至免費將這款具備尖端科技的人工智能眼鏡帶回家。



3香港推出的INMO GO3 AI眼鏡更支援雙向翻譯

AI眼鏡支援98種語言雙向翻譯

最新推出的 INMO GO3 AI 眼鏡以大型語言模型 Gemini 及 ChatGPT 作為底層基礎，為用家提供強大且迅速的運算與語音處理能力。最大的賣點在於其即時雙向對話翻譯功能，在連接網絡的狀態下，眼鏡能夠支援高達 98 種語言的網上翻譯，當中更包含廣東話，讓香港用家在使用時倍感親切。即使身處外地網絡接收不良的地區，眼鏡亦內置了 9 種語言的離線翻譯功能，確保日常溝通不會中斷。

INMO GO3 AI眼鏡 能夠支援高達 98 種語言的網上翻譯

在實際應用場景中，用家與外籍人士交流時，翻譯內容會以擴增實境技術瞬即顯示於眼前的鏡片上，有助用家清晰掌握對話重點，徹底打破語言隔膜。為了提供優質的視覺體驗，INMO GO3 採用了先進的 IMAR 光學技術，不僅確保顯示的文字內容清晰銳利，更具備防漏光設計，充分保障用家在閱讀個人訊息或翻譯內容時的私隱。機身亦內置了四麥克風系統並配備降噪功能，確保在嘈雜的街頭環境下依然能夠準確接收語音指令。

INMO GO3 AI眼鏡配備實用的智慧提示功能，可在演講或錄影期間即時於鏡片顯示字幕

獨有人臉識別與智慧提詞功能

除了強大的語言翻譯能力外，INMO GO3 亦針對商務人士及內容創作者的實際需求，加入了多項創新設計。眼鏡配備了實用的智慧提示功能，用家只需預先將演講稿或影片拍攝劇本上傳至專屬應用程式，眼鏡便會在演講或錄影期間即時於鏡片顯示字幕，猶如一部隨身攜帶的人工智能提詞器。用家可以透過手機或額外選購的 INMO 智能戒指來遙距控制翻頁速度，無須大幅度動作即可掌控節奏，讓演講過程更加流暢自然。

此外，官方預計未來透過應用程式更新，為眼鏡加入人臉識別功能。可以識別已登記的聯絡人容貌，並在用家視線範圍內即時顯示相關的姓名及聯絡資訊。這項設計非常適合應用於大型展覽會、商務會議或日常接待客戶等場合，幫助用家快速取得出席者資料。在硬體設計方面，眼鏡採用了 8mm 的超細緻鏡臂設計，極致輕巧，外型與一般潮流眼鏡無異。對於有近視的用家，眼鏡首創了磁吸換鏡設計，用家可以輕鬆配置合適度數的近視鏡片，兼顧視力需求與科技體驗。用家亦可以每月 30 港元的加購優惠價，換購支援雙向翻譯的 INMO 無線領夾喇叭或 INMO 指環，進一步完善穿戴體驗。

上台送高達800億Token

結合世界PLAN享零機價優惠

3香港及 SUPREME 為 INMO 首個發售國際版現貨的合作夥伴，配合新推出的「世界 PLAN」漫遊數據月費計劃，用家可以以優惠價甚至免費獲得這款售價為 $4688 的智能眼鏡。該月費計劃分為涵蓋全球共 222 個地區的世界區域，以及涵蓋 44 個地區的亞太區域，每月通用數據用量由 30GB 至 200GB 不等，合約期為 36 個月。

以亞太區 30GB 數據計劃為例，月費為 $338，新上台客戶可以 $388 優惠價換購 INMO GO3 AI 眼鏡。若用家選擇月費 $498 或以上的亞太區計劃，又或是月費 $518 或以上的全球計劃，現有客戶在升級或續約時更可直接享有 0 港元機價優惠。現有客戶若更換額外計劃，更可獲 500 港元手機現金券。除了人工智能眼鏡的硬件優惠外，上台客戶亦可獲贈豐富禮遇，包括高達 $9500 的手機現金券、兩年免費旅遊保險、24 張過境巴士車票或兩年虛擬私人網路服務。指定高月費計劃更會送出深圳室內滑雪場門票連來回直通巴士票，並包含高達 300 分鐘的內地及澳門漫遊通話時間。

全新AI旅遊助理規劃專屬行程

3香港宣佈將於 7 月初推出全新的「AI 旅遊助理」服務，只需透過官方網站或手機應用程式進入相關專屬頁面，輸入旅遊目的地、同行人數及旅遊日數等基本資料，系統便會免費運用人工智能為用家自動策劃個人化行程。建議內容涵蓋每日行程安排、地道美食推薦及出發前準備等實用資訊，用家更可將行程一鍵匯出與同行親友分享。系統更會根據用家的偏好及習慣，即時推送限時專屬的額外漫遊數據服務優惠，全面配合用家出行的實際需要。

另外，官方向 5G 月費計劃客戶免費派發合共 800 億個 AI 詞元token。由 7 月 1 日起，新上台或續約的合資格客戶每人可獲贈 1000 萬個 AI 詞元。用家可於一站式多模型平台 BasicRouter 上免費體驗包括阿里雲、字節跳動旗下 BytePlus、GPT、Claude 等主流大模型的功能，支援文字生成、圖片生成以及快速生成專業影片。亦可以每月 ＄75 的優惠價，報讀本地平台 DotAI 提供的 12 小時網上職場速成班，學習自動化報告生成及操作技巧。至於企業客戶方面，官方亦分別與阿里雲及 DotAI 推出優惠，企業客戶於 8 月 31 日前登記指定桌面辦公代理服務可享首月九折，全面協助中小企加快轉型步伐。