SteelSeries Arctis Nova Pro Omni實測｜無線高清四電競音源巔峰

SteelSeries Arctis Nova Pro Omni實測｜適逢品牌創立 25 週年，SteelSeries 推出旗艦新作 Arctis Nova Pro Omni，以無線 Hi-Res 高解析音效及 OmniPlay 四路音源混音技術，更保持旗艦級電競耳機的技術水平。記者今次實試一星期，評測新耳機跨平台操控實力、音質細節及主動降噪效能等。



SteelSeries Arctis Nova Pro Omni 實測

OmniPlay 同步混音技術十分實用

不少用家在多平台遊戲，往往需要同時處理電腦、遊戲機及手機音訊。Arctis Nova Pro Omni 搭載的 OmniPlay 技術打破傳統耳機一次只能監聽一個訊號源的局限，透過專屬無線基座，包括機身後方配備了 3 組 USB-C 連接埠以及mic in的輸入。電競耳機市場上少數能同時混合多達 4 個音源的產品，包括兩組 USB-C 輸入、藍牙連線以及 3.5mm 輸入。用家可以一邊在 PS5／XBOX 進行遊戲，一邊在電腦透過 Discord 與隊友通訊，同時還能接聽手機來電或播放 Spotify 音樂。強大的音訊多工處理能力，省去了頻繁切換裝置的煩惱，讓通訊與娛樂能無縫並行。

可以最多連接4個裝置

Hi-Res 無線認證能帶來更多音效細節

音質表現是這款耳機的水準關鍵指標，它擁有了日本音響協會的 Hi-Res Wireless 認證，透過 2.4GHz 遊戲級無線連線提供 96kHz/24-bit 的超高清傳輸規格。傳輸細節較一般無線耳機高出達 3 倍，加上內置專門定制的 40mm 釹磁驅動單體，頻率響應範圍廣達 10Hz 至 40kHz。在實測中，耳機展現出極強的解析力與空間定位感，特別是在射擊遊戲中，遠處腳步聲的細微變化與層次感表現得淋漓盡致。播放音樂時能帶來更通透的空氣感，用家亦可透過內置的 EQ 針對個人聽感進行調校。

耳機擁有極強的解析力與空間定位感，實戰射擊遊戲時，就算遠處腳步聲的細微變化與層次感表現非常出色。

主動降噪系統在電競環境下效果出眾

對於需要在嘈雜環境中保持專注的用家而言，這款耳機的主動降噪系統表現亦都非常出色。內置 4 麥克風混合系統，配合更強的處理器與降噪演算法，能有效消除高達 88% 的背景噪音。官方指它的低頻噪音的阻隔能力上提升了約 40%。在實際使用時，無論是電腦風扇的運轉聲、冷氣機運作聲還是室內的背景人聲，都能被有效過濾，讓記者完全沉浸於遊戲氛圍中。此外，耳機亦可以隨時轉換 Hear-Through 通透模式，無需摘下耳機的情況下，亦能清晰感知周邊環境或與身旁的人交談，增加了使用的靈活性。

亦可以利用藍牙連接手機打機，亦沒有什麼delay。

雙續航電池解決電力問題

續航力往往是無線電競耳機的缺點，它透過 Infinite Power System 解決了這個難題。跟機附送兩粒續航力達 30 至 40 小時的電池，其中一粒可安裝於耳罩內使用，另一粒則置於無線基座中進行預備充電。以「接力式」的設計讓耳機實現了接近無限續航，用家只需在電量告急時進行簡單的hot plug操作，即可在不關機的情況下恢復全滿狀態。此外，系統支援 USB-C 快速充電功能，只需充電 15 分鐘即可提供長達 4 小時的使用時間，極大程度減少了因充電而中斷遊戲的機會。

2粒電池可連續使用多達30-40小時

通訊質素是電競遊戲中不可忽視的一環，耳機配備了全新的 ClearCast Pro 全指向性麥克風，其採用了進階晶片組，提供較一般耳機高出兩倍的頻寬。更重要的是，它將 AI 降噪技術直接整合於耳機內部硬件，無需依賴電腦軟體即可在遊戲機及流動裝置上運作。能減少大部份的背景干擾，即使在極端嘈雜的環境中，仍聽到的聲音依然如錄音室般清晰自然。麥克風的收納方式亦比上代更為順滑，完全縮回後更能與耳罩融為一體，兼顧美觀與耐用性。

專屬流動應用程式提升體驗

另外，它最令人驚喜的地方便是可以透過專屬的 Arctis App 隨時調音。玩家可以在遊戲進行中，透過手機即時調整 2.4GHz 與藍牙連線的 EQ 設定，或是修改麥克風的收音頻譜。而且 App內建了超過 200 款不同的遊戲（如 Fortnite、Call of Duty 及 Apex Legends）精心調校的音效預設，可以根據不同遊戲環境即時獲取最佳的優勢。透過手機操控而非切換至電腦進行設定極大地提升了操作效率。

可伸縮收音咪

Arctis Nova Pro Omni 作為 SteelSeries 25 週年出色的作品，雖然定價處比較高，但其在音訊混合、Hi-Res 認證及電池續航上的優點，對於追求極致體驗的頂尖用家而言，這依然是目前市場上最具值得機迷們考慮的旗艦級耳機選擇。

SteelSeries Arctis Nova Pro Omni 售價為$3,499