電子遊戲可緩解孤獨？研究指常玩開放世界、休閒類能提升抗壓性

一項公開發表在《JMIR Serious Games》學術期刊上的最新權威研究得出了反常識結論，電子遊戲的作用，遠不止大眾固有認知裏的娛樂消遣，還能有效緩解成年群體的孤獨情緒，同步提升使用者的心理韌性水平。



研究人員對比不同品類遊戲的干預效果後發現，高自由度的開放世界類遊戲，以及整體氛圍輕鬆無壓力的休閒類遊戲，在舒緩情緒、調節心理狀態上的表現要比其他品類遊戲突出很多。

電子遊戲的作用遠不止大眾固有認知裏的娛樂消遣，還能有效緩解成年群體的孤獨情緒，同步提升使用者的心理韌性水平。（JMIR Serious Games）

這次研究總共抽樣調查了2252名年齡在21歲及以上的成年群體，最終統計結果顯示，平時常玩《薩爾達傳說：曠野之息》（The Legend of Zelda: Breath of the Wild）這類開放世界遊戲，或是《耀西的手工世界》（Yoshi's Crafted World）這類輕鬆治癒遊戲的受訪者，自我報告的孤獨感程度明顯要比幾乎不玩遊戲的普通人群低很多。

同時這類玩家群體普遍呈現出更高水平的斯多葛主義（Stoicism）特質，也就是包含情緒韌性、自我管控能力、遇到挑戰時保持冷靜應對的綜合性心理特質。

參與這項研究的學者之一Andreas B Eisingerich特別指出，大眾以往普遍存在遊戲只是讓人被動逃避現實的刻板偏見。

這次通過大樣本量統計得到的結論完全相反，開放世界和輕鬆愉悦的遊戲能夠潛移默化幫助玩家培養更堅韌、更淡定的心態，是成本極低的情緒調節渠道，能夠有效消解當代成年人的獨處孤獨感。

研究團隊也特意對研究結論做出了嚴謹的邊界說明，電子遊戲的情緒調節作用，並不能替代專業的臨牀心理健康護理，它更適合作為一種成本低廉、可覆蓋人群極廣的輔助工具，為普通大眾的日常情緒健康提供額外的支持。

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