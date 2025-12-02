Sony 新一代全片幅相機基本型號Sony Alpha A7V 發表！AI加持、旗艦性能下放，徹底改變拍攝體驗｜Sony Alpha A7V 於今晚香港時間22：00正式發表，淨機身body 香港定價售價$20,490，12月3日起開始預售。



機身比A7IV重38g｜改用4軸多角度扭芒

Sony 今次以「AI x Speed」作為核心設計理念，新機搭載強大的 BIONZ XR2 影像處理器，徹底打破了畫質與速度的藩籬。A7V 不僅繼承了 A7 系列的優良血統，A7V 不僅繼承了 A7 系列的優良血統，更導入了多項源自旗艦機的黑科技，尤其是 4K 60p ff 及 4K 120p (APC-C Crop)的錄影規格下放，正式將中高階機種的性能天花板推向全新高度。

先講講實機手感，除了機身重了38g，手柄位拿上手後更紮實外，表面看來幾乎與A7IV無異。最大不同是改用4軸多角度扭芒（觸控屏更大了半吋），非常好用！

觸控屏比上代大了0.5吋（左：A7IV、右：A7V）

A7IV VS A7V 兩代主機性能比較圖表（點圖放大）

Sony A7V 賣點1｜BIONZ XR2 晶片發威，AI 對焦能讀懂攝影師的心？

A7V 的心臟地帶採用了全新的 BIONZ XR2 處理器，配合專用的 AI 智能處理單元，令其主體識別能力出現飛躍性提升。官方數據顯示，A7V 的自動對焦識別率較前代 A7M4 提升了約 30%，並支援「人體姿態估計」技術。這意味著相機不再只是單純辨識眼睛或臉部，而是能透過 AI 預判人物的動作與姿態。此外，識別主體種類亦大幅擴充，涵蓋動物、鳥類、昆蟲、汽車、火車及飛機。對於生態或動態攝影師而言，這種如影隨形的對焦體驗，是否正是大家夢寐以求的功能？

Sony A7V 賣點2｜告別快門遲滯，30fps 無黑屏連拍有多強悍？

速度是今次 A7V 的最大賣點之一。官方確認新機在電子快門模式下，能實現高達 30fps 的全時無黑屏連拍，且支援 14-bit 全像素 RAW 檔記錄。這意味著攝影師能在每秒 60 次的自動對焦/自動曝光運算下，精準捕捉每一個高速移動的瞬間。

更令人驚喜的是，A7V 加入了「預捕捉」（Pre-Capture）功能，能記錄快門釋放前 0.03 至 1.0 秒的影像（比其他品牌更出色的是，可在menu內微調小至＋－0.Xs的預捕捉秒數），徹底解決了人類反應時間的物理限制。配合新增的「連拍速度增強」功能，用家可透過自訂按鈕一鍵切換至更高連拍速度（選單顯示甚至包含 120fps 選項），這種彈性操作是否能滿足專業體育攝影的嚴苛需求？

Sony A7V 賣點3｜畫質不妥協，16 級動態範圍與 AI 白平衡有何突破？

在追求速度的同時，A7V 並未犧牲畫質。新機搭載 3300 萬像素的背照式 CMOS，官方宣稱能提供更細緻的高解像度影像。最引人注目的是其高達 16 級的動態範圍（Dynamic Range），這對於風景攝影師來說絕對是一大福音，能保留更多高光與陰影細節。此外，A7V 首次引入由 AI 驅動的自動白平衡（AWB），利用深度學習技術進行光源估計。這項技術能否解決以往在森林或複雜混合光源下，膚色還原不準確的痛點？從官方展示的樣張來看，其色彩演繹確實令人期待。

Sony A7V 賣點 4.｜錄影與畫質雙重進化，4K 120p 全片幅拍攝成真？

在追求速度的同時，A7V 在錄影規格上亦迎來重大突破，回應了廣大創作者的期待。新機支援 4K 120p 高幀率錄影，讓使用者能以全片幅（Full Frame）視角捕捉極致流暢的 5 倍慢動作畫面，這對於中階機型來說絕對是殺手級的規格。配合 3300 萬像素背照式 CMOS 提供的 16 級動態範圍（Dynamic Range），以及由 AI 驅動的自動白平衡（AWB）光源估計技術，無論是複雜光線下的膚色還原，還是高反差場景的細節保留，A7V 都能提供電影級的影像質感，真正實現「攝錄雙棲」。更首次可以載入LUT（Look-Up-Table）參數，輸入數值轉換影片調色。

新機支援全片幅 4K 120p 高幀率錄影

更首次可以載入LUT（Look-Up-Table）參數，輸入數值轉換影片調色。

Sony A7V 賣點 5.｜操控與可靠性全面升級，專業工作流如何優化？

除了核心規格，A7V 在操控性上也作出了顯著改良。針對專業用戶的需求，新機的選單設計與按鍵佈局均經過優化，特別是針對高速連拍時的緩衝處理與寫入速度。雖然簡報中未有詳細列出記憶卡規格，但從其高數據量的吞吐能力推斷，CFexpress Type A 卡槽應是標準配置。隨著今晚正式定價與發售日期的公佈，這部集 AI 智慧、超高速度與極致畫質於一身的 A7V，勢必將在攝影界掀起新一輪的換機熱潮。

針對專業用戶的需求，新機的選單設計與按鍵佈局均經過優化。

銷售資訊及預購優惠

Sony 香港宣佈 Alpha A7V 將於 2025 年 12 月 3 日起正式接受預訂，並預計於 12 月中旬正式發售。具體定價及首批預購禮遇如下：

建議零售價：

A7V 淨機身 (Body Only)： HK$20,490

A7V 連 28-70mm 鏡頭套裝 (Kit Set)： HK$22,990

(值得一提此Kit鏡是升級版，支援最多120張連拍)

預售日期： 2025 年 12 月 3 日至 12 月 14 日

正式發售： 2025 年 12 月 18 日

限時預購優惠 (Pre-order Bonus)：

凡於預售期內經 Sony Store 專門店、Sony Store 網上專門店或特約零售商訂購 A7V，並完成網上登記，即可獲贈以下禮品 (總值約 HK$2,500)：

Sony SF-G 系列 TOUGH 規格 SD 記憶卡 (128GB)

NP-FZ100 原廠充電池 (乙枚)

Sony 星級服務延長保養 (1 年)

預購名額有限，送完即止。