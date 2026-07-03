Benz慶祝140周年香港盛典展出百年名車 全新S-Class同場發布

Benz慶祝140周年香港盛典展出百年名車，同時全新S-Class同場發布。Mercedes-Benz平治最近於香港舉辦140周年創新盛典，帶領車迷回顧由1886年首部汽車面世至今的歷史。平治140周年車展除了展出多部極具歷史價值的經典名車，同場更發布擁有最新智能科技的全新S-Class豪華房車，而且更首次公開展出，車迷們不要錯過。



平治140周年車展有多個經典車及主題展區

沉浸式平治140周年車展

Benz平治140周年創新盛典以回家的歸屬感作為主要設計概念，將柴灣品牌中心打造成一個猶如家一般溫馨的沉浸式專屬空間。整個活動場地透過設計、舒適、科技與安全四個主要理念，帶領車迷展開一段跨越百多年的探索旅程。

可以看到140年中Benz的汽車發展史

官方指Benz在過去140年一直致力尋求突破，為車迷帶來領先的汽車科技與駕乘體驗。大會為了營造更強烈的時代感，特別在會場內設立了多個不同主題的體驗區域，當中包括以1980年代香港作為的特色拍照空間，並安排了鋼琴演奏及廣東流行曲表演。車迷在欣賞各年代名車的同時，能夠一邊品嚐美酒佳餚，一邊沉浸在充滿本土情懷的氣氛之中。

不少香港本土懷蕭裝飾

經典名車回顧百年造車工藝

提到140年的汽車發展史，自然少不了各款劃時代的經典名車。車展中廠方特意安排了多款極具歷史意義的車型同場亮相，當中最矚目的必然是1886年面世的世界首部汽車Benz Patent-Motorwagen的復刻版本。這部三輪汽車標誌著人類交通工具發展的重要里程碑，奠定了現代汽車的基礎。

1886年面世的世界首部汽車Benz Patent-Motorwagen的復刻版本

除此之外，現場亦展出了1959年出產的平治300d，這款極具份量的豪華房車在當年深受各地政要歡迎；同場還有1950年代極具代表性的經典開篷跑車SL 190 SL。這些經典名車與最新發布的旗艦車型並排展出，讓車迷可近距離對比汽車在設計美學、工程力學以至創新科技上超過一個世紀的演進。

Benz經典開篷跑車SL 190 SL

1959年的平治300d

品牌中心輪流展出名車

為了讓更多車迷參與這場汽車盛宴，平治將會把140周年創新展覽的展期延續至8月底。由2026年7月1日至8月25日期間，多款經典車型將會分別在柴灣及紅磡show room輪流展出。在為期近兩個月的展覽期內，除了上述提及的百年三輪汽車及開篷跑車外，廠方更會分階段展出多代S-Class經典車型，包括1970年代的W116及1990年代的W140，同時亦有1980年代的190E及E-Class W124等名車。

全新S-Class豪華房車正式登場

全新S-Class豪華房車發佈

在回顧歷史的同時，Benz同時發佈了大幅升級的全新S-Class。新車外觀最明顯的改動在於換上面積增大20%的發光鬼面罩，配合採用微型LED技術的雙星式智能頭燈，照明解析度提升約40%，為夜間駕駛提供更廣闊視野。

車廂科技亦都是新車重點，全車有超過一半組件為全新開發或改良。採用專屬開發的操作系統作為運算平台，配備14.4吋中控台及12.3吋乘客顯示屏的一體化玻璃螢幕。而且更結合生成式人工智能，內置虛擬助理支援自然對話交流。後座乘客可選配雙13.1吋顯示屏的高端娛樂系統，配合全新電動冷氣濾網及可選配的4D環迴音響系統，為用家帶來極致舒適的私人空間。

動力方面，S450及S500型號均配備3.0公升直列六缸渦輪增壓引擎，S500最大馬力達449ps，由靜止加速至時速100km只需4.5s。S450e插電式混能版本綜合馬力達435ps，純電續航距離約95至117km。新車標配智能氣壓懸掛系統，主動適應路面顛簸，另可選配最高達10度的後輪轉向系統，大幅縮減大型房車的轉向半徑。全新S-Class的S450 4MATIC定價為 $1,815,000起，S450e插電混能版定價為 $1,830,000 起，而S500 4MATIC則由 $1,980,000 起。