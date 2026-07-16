Dyson Spot+Scrub Ai吸塵機械人實測：無塵袋高溫洗地 適合香港嗎

Dyson Spot+Scrub Ai 吸塵機械人實測：無塵袋高溫洗地 適合香港嗎：最新推出的 Spot+Scrub Ai 終於補齊之前一直缺乏的自動拖地功能。今次旗艦級洗地吸塵機械人配備 60°C 高溫清洗滾筒與其iconic無塵袋設計，更直接將手提吸塵機的激光探測技術搬到地上。記者將其放入家中實地測試兩個月，觀察這套聲稱能識別隱藏污漬的系統是否如官方般神奇。



Dyson Spot+Scrub Ai 吸塵機械人2個月實測

吸力與毛髮清理表現出色

Dyson Spot+Scrub Ai 最高提供 18000Pa 的吸力規格，雖然未達到市場上對手的30000Pa級別，但在實際居家環境中已經游刃有餘。處理日常家居塵埃與食物碎屑時，它能因應特別設計的防纏繞滾刷將毛髮直接捲入集塵箱。實測時發現吸塵機器人在硬地板上的表現極佳，邊刷會聰明地減速以防彈走碎屑。記者更刻意在地毯上灑落大量毛髮與咖啡粉。當感應器偵測到地毯材質時，吸力會瞬間自動提升。清潔效果令人滿意。完全沒有出現毛髮卡死滾刷的情況。

雖然基座較大，但可以儲存一星期以上的水箱以及接近收集100日的塵桶。

市場上不少吸塵機械人的基座集塵桶，都依賴拋棄式集塵袋，長期下來這是一筆不可忽視的耗材開支。今次Dyson將其引iconic氣旋技術徹底整合到大型自動基座之中。十個圓錐氣旋能產生強大離心力，將吸入的碎屑直接甩入透明集塵筒，容量足以應付 100 天的日常使用。記者連續使用了八個星期，透明筒內的毛髮與灰塵雖然清晰可見，但完全沒有影響吸力衰退。這點非常方便。清理時只需將透明筒拆下傾倒即可，省錢又環保。

機械人吸塵連洗地的設計非常高效

當走過地毯時會特別加大吸力吸塵

一抽起便可以拎起水箱添水

高溫洗地功能真能去污嗎？

除了吸塵，洗地機制的運作邏輯更是這部機器的重點。它配備了 27mm 寬的微纖維滾筒，並內建 12 個出水孔持續提供 60°C 熱水進行清洗。當AI鏡頭與綠色激光發現地面有頑固污漬時，系統會自動在該處來回拖拭，最多可重複清洗 15 次直至污漬消失。而且在測試中發現它能輕鬆清理打翻的醬料或紅酒漬時，它確實會像人類般反覆在同一位置打磨，去污力毋庸置疑。洗地完成後，基座會以 45°C 熱風烘乾滾筒，兩個月下來滾筒依舊沒有產生任何異味。

機械人會吸塵之後進行洗地，如果發現地上有頑固的污跡，便會重覆清洗至消失。

另外記者實測只需要入滿水箱，就足夠差不多以連續用一星期，每日平均2次吸塵及洗地，就算用家去旅行一整個星期都可以將家居地板保持一塵不染。

洗地刷頭會左右移動刷地

所有刷頭都可以很輕易拆下來清潔

AI 避障與導航會否迷路？

它的避障系統結合了雙激光雷達與高清鏡頭，能夠每秒掃描環境七次，並識別近 200 種家居物品。面對地上的充電線或玩具，它總能精準地在距離幾厘米外繞行。不過這套複雜的感應器模組與大型滾筒，直接導致機身高度達到 11cm。如果家中的梳化或電視櫃底部空間較矮，它便會被卡在外面無法進入。相比起市面上追求極致纖薄的款式，這種體積上的妥協令用家考慮。

機前方設有雙激光雷達與高清鏡頭，來確認前方的去路。

手機可以觀察及操作一切吸塵洗地功能，就算遙距控制都沒有問題。

因為機身達11cm高，如果傢私底部空間較矮，未能入內清潔。

兩個月的實地體驗證實，這部吸塵機器人在節省金錢時間及深度清潔力方面確實交出令人滿意的成績表。加上透明氣旋基座與AI人工智能來回洗地邏輯，展現了與傳統家電品牌截然不同的工程思維。它雖然未必適合居住空間極度狹窄的環境，因為基座連吸塵機都有一定的size，但對於重視衛生且不想頻繁清潔吸塵機的家庭而言，它的確是充滿吸引力的選擇。

Dyson Spot+Scrub Ai 售價為 $6,490。