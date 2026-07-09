酷態科推戶外電能倉600！支援1000W電器兼太陽能充電　電池極耐用

酷態科電能倉600於7月7日上午10點正式開售，日常定價1399元（人民幣，下同），首發優惠價1299元。設備採用長壽命磷酸鐵鋰電池，循環充放電4000次後容量仍保有八成以上，具備耐高溫、針刺不起火的安全特性，外殼選用V-0級防火材料搭配加固結構。



電池容量512Wh，額定輸出功率600W，搭載升維驅動技術，短時最高可帶動1000W大功率設備，能夠支持電煮鍋、熱水壺等小家電運行，打破傳統儲能電源無法超額定負載工作的侷限。

酷態科電能倉600於7月7日上午10點正式開售，日常定價1399元，首發優惠價1299元。（酷態科）

酷態科電能倉600產品介紹：

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充電效率是這款產品一大亮點，依托雙向逆變架構，家庭用電直充僅需1.5小時就能完全充滿，相比普通戶外電源大幅縮短等待時間。

同時提供四種充電方式，除家庭用電外還支持Type-C直充、車載充電以及最高200W太陽能板戶外充電，適配不同出行環境。

整機接口配置豐富，雙AC插座、兩路Type-C、兩個USB-A以及車充接口齊全，兼容PD、UFCS、QC等主流快充協議，可同時為七台設備供電，滿足多人同時充電需求。

產品還接入米家APP實現智能化管控，用戶能夠遠程查看功率、電量數據，單獨開關各個輸出端口、設置定時斷電，設備系統也支持OTA在線升級。

內置自研BMS電池管理系統，提供過壓、過流、短路、高溫等八重安全防護，搭配純正弦波輸出，能夠保護數碼設備不受電流損傷。機身自帶多功能LED照明燈，擁有強光、弱光、SOS求救、警示四種模式，夜間戶外出行時可直接用作照明，進一步完善戶外使用的配套功能。

【延伸閲讀】尿袋無充電無人碰竟爆炸！專家揭用逾4年極危險！即睇8大攞命習慣（點擊鏈接看原文）

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