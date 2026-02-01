手機內置1萬mAh大電竟沒變厚　黑科技加持下尿袋可以被淘汰？

最近一兩年，智能手機的電池容量正在以肉眼可見的速度增長。7000mAh逐漸成為中高端機型的常態，8000mAh、乃至10000mAh級別的產品也開始密集出現。



以榮耀（Honor）為代表的廠商，更是憑藉自研青海湖電池技術，先後推出了Power ２（10080mAh）、WIN系列（10000mAh）等超大容量機型，將手機續航直接推向「充電寶級」區間。

榮耀憑藉青海湖電池技術退出多款超大容量機型。（Honor）

值得關注的是，儘管電池容量越來越大，卻並沒有出現犧牲手機厚度或者配置的情況，這就有了一些問題，為什麼手機電池突然就變「大」了？當手機電池容量邁過10000mAh門檻，我們是否真的已經告別了長期存在的「電量焦慮」？

突破超大容量：矽碳負極，功不可沒

回顧過去十年，手機電池容量長期停留在4000–5000mAh區間，核心原因並不在於廠商保守，而是受限於電池材料本身的物理邊界。傳統石墨負極的理論比容量僅為372mAh/g，即便通過堆疊結構優化和封裝工藝提升，也很難實現跨越式增長。

隨著技術的提升，手機電池容量越來越大。（中關村在線提供）

變化始於2023年前後，開始有國產廠商將矽碳負極技術規模化應用於手機電池。矽材料的理論比容量高達4200mAh/g，是石墨的十倍以上，但其在充放電過程中體積膨脹劇烈，一度成為實際應用的最大障礙。

通過將納米級矽顆粒嵌入碳骨架結構，廠商在高儲鋰能力與結構穩定性之間找到了相對平衡的方案。

又大又快又薄的手機電池，相當吸引。（honor@微博）

到了2025年，部分國產機型中已將矽含量提升至25%，電池能量密度突破380Wh/kg，體積能量密度最高甚至能夠達到901Wh/L。這意味着，在機身厚度控制相對克制的前提下，塞入10000mAh甚至更大容量的電池已具備可行性。

大容量電池+百瓦快充，為長續航打上「雙保險」

電池容量提升並不必然等同於體驗升級。如果充電時間同步拉長，反而可能帶來新的使用負擔。因此，快充技術的同步成熟，成為超大電池手機得以成立的重要前提。

榮耀WIN快充測試（中關村在線提供）

以榮耀WIN系列為例，10000mAh電池搭配100W有線快充，在實際使用中可在半小時內補充接近一半電量，基本覆蓋日常通勤和高頻使用場景。

這種變化帶來的並非單純的續航延長，而是使用習慣的轉變。在多數日常場景下，用戶已經可以不再將充電寶視為隨身必需品，有時甚至還能夠充當臨時充電寶，通過反向充電功能，為耳機、手錶等設備應急供電。

續航焦慮緩解，但尚未徹底消失

需要承認的是，即便電池容量突破10000mAh，續航焦慮也並未被徹底消除。對於多設備用戶而言，手機之外還同時承擔着為平板、TWS耳機、智能手錶等設備補能的需求，總體電量消耗遠高於以往。在長途出差、戶外作業、直播推流等高強度連續使用場景下，超大電池依然可能面臨極限考驗。

因此，更準確的判斷或許是：超大電池手機正在將充電寶從「剛需」降級為「備用」。對於大多數普通用戶而言，「一天一充」已成為常態，甚至在中度使用下實現「兩天一充」也並不罕見；而對於特定人群，移動電源仍然是必要的安全冗餘。

結語：

從結果來看，手機電池突破，並不只是參數層面的簡單疊加，而是材料科學、系統調校與使用場景共同演進的結果。以榮耀、vivo、OPPO、小米代表的國產手機廠商，通過矽碳負極電池體系以及UFCS快充協議的組合應用，在輕薄化機身與長續航之間重新找到了平衡點。

雖然遠沒有到充電寶退出歷史舞台的時刻，但可以確定的是，用戶的續航焦慮正得到緩解，隨着固態電池、AI功耗管理等技術逐步成熟，手機距離真正的長續航體驗正在不斷靠近。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】