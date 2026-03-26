尿袋無充電無人碰竟爆炸！專家揭用逾4年極危險！即睇8大攞命習慣

江蘇南通一處辦公室內發生驚險一幕，一款尿袋在未充電、未使用、無人觸碰的狀態下突然爆燃，所幸處置及時未造成人員傷亡。據了解，這款爆炸的尿袋為網購，已使用四年多。



中國國家應急廣播就此發布安全提醒，詳解尿袋靜置爆炸原因，並公布八大危險使用習慣。尿袋內部主要依靠鋰電池供電，鋰金屬本身化學性質活潑，屬於氧化還原體系，在特定條件下可發生劇烈反應。

鋰是種非常活潑的金屬。（CCTV）

危險！尿袋靜置也有可能會發生爆炸：

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即便處於靜置狀態，內部電芯也可能因老化、材質缺陷出現自發短路，進而引發熱失控，出現冒煙、起火甚至爆炸。此次爆炸的尿袋已使用超過四年，長期使用帶來的電芯老化、內部結構損耗，是引發意外的重要原因。

鋰電池一旦開始燃燒，會持續釋放熱量，連鎖帶動周邊電芯持續失控，火勢快速擴大，危險程度較高。國家應急廣播整理出八種高危使用行為，包括：

1. 使用三無劣質產品

2. 在高溫潮濕環境存放

3. 長時間過度充電

4. 邊充邊用

5. 劇烈擠壓撞擊

6. 混用非合規充電線

7. 尿袋破損鼓包仍繼續使用

8. 超期不更換



這些行為都會大幅提升熱失控與短路風險。

官方同時給出安全建議，選購時認準合格產品，3月起可通過掃碼核驗產品訊息；充滿及時斷電，避免暴曬與擠壓；發現鼓包、發熱、異響等情況立即停用並妥善處理。

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