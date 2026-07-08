天熱小心「尿袋」變炸彈！密閉空間與高溫最危險　看3大起火前兆

在數位通訊極為發達的時代，行動裝置與充電設備早已深入大眾日常，然而隱藏在便利背後的安全隱憂卻不容忽視，近期日本發生多起與手機電池及行動電源（尿袋）相關的火災。



不僅引起社會關注，也讓相關單位紛紛發出警訊，提醒使用者必須導正不當的用電習慣，以確保人身安全。

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釀成意外的頭號殺手：密閉空間與高溫

根據相關單位的事故調查，許多燃燒案例皆源於不穩定的存放環境。最常見的危險行為包括將正在充電的設備塞入空氣不流通的隨身包包內，或是將電池長時間遺忘在烈日曝曬的密閉車廂中。

曾有民眾目睹行動電源在持續充電約一小時後，先是發出古怪的聲響，隨即像吹氣般迅速膨脹，所幸在災情擴大前就被及時發現。這些案例顯示，狹窄且散熱條件極差的空間，往往是誘發電池熱失控的溫床。

行動電源鋰電池「3大起火前兆」一次看​

技術專家深入分析指出，現代電子產品普遍配備鋰離子電池，其內部化學結構對物理應力與極端溫度極度敏感。一旦電池遭受強烈撞擊、過度擠壓，或暴露於高溫環境，其內部穩定性便會瓦解，進而引發過熱、冒煙甚至猛烈起火。尤其在包包或車體等封閉環境下，蓄積的熱能無法有效擴散，會大幅提升事故發生的機率。

若平時發現電池出現以下「3大起火前兆」，應立即停止使用：

異味、怪聲：散發古怪氣味或發出滋滋聲響

異常發燙：行動電源溫度異常升高，燙手感明顯

外殼變形：出現明顯的膨脹、鼓起或裂痕



針對行動電源、手機電池建立防護意識，掌握安全用電守則

為了防範未然，專家建議在進行電力補給時，應優先選擇通風良好的位置，並確保設備在視線可及的範圍內運作。民眾應戒除在睡眠中或無人看管時長時間充電的習慣，避免在意外發生瞬間反應不及。

若平時發現電池散發異味、發出異聲、異常發燙，或是外殼出現明顯變形凸起，應立即停止操作並移除電源。建立正確的維護意識並細心留意設備細微變化，才能在享受科技便利的同時，構築起一道穩固的安全防護線。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：小心行動電源變炸彈！起火「3大前兆」一次看，台灣人愛做的這行為其實超危險】