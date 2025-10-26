手機充電暗藏隱患　整夜插著隨時爆炸　央視給出防意外8妙招

如今手機已經是人人必備的工具，而且充電是每個人每天都要面對的事情，但是很多人的充電方式卻存在安全隱患。



中國央視新聞官方專門發文科普，提醒大家注意正確充電方式。

首先就是要避免長期不拔充電器

充電器是一個將高壓電變為低壓直流電的器件，當充電器接通插座後，就算沒有給手機充電，也處於工作狀態。

充電器長期放在插線板上不拔，不僅會耗電造成浪費，還會持續發熱，進而加速器材和材料老化，容易產生短路或者高壓擊穿現象，引發火災隱患。

延伸閲讀：充電頭竟有「保質期」？讀懂3大安全標識 遠離這不定時炸彈（點擊連結看全文）

+ 2

其次是要避免手機整夜充電

很多人擔心，手機過度充電可能存在爆炸隱患。

通常情況下，合格的充電器都有防止過度充電的安全保護電路，電池一旦充滿就會啟動保護功能，自動停止充電，或將充電電流降低到很小的範圍即「涓流充電」。

目前，絕大多數手機使用的是鋰電池，鋰電池在過度充放電及短路時，會自動切斷電池電路。當電池內部壓力過高時，會觸發排氣減壓裝置減壓；電池溫度過高時，則會觸發熱熔保護裝置使電化學反應停下來。

電池一直保持滿電狀態，雖然不會爆炸，但會加快電池容量的損失速度。

一旦充電器的保護裝置失效，或電池本身存在質量缺陷，又沒有被及時發現，就可能造成起火甚至爆炸。

當然了，現在很多手機都通過內置的電源管理功能，可以自動學習用戶充電時間，在用戶起牀之前再充滿電；或者支持手動設置充電上限，限制電量，永遠不充到100%，這兩種方式都能延長電池壽命。

延伸閲讀：手機電池發脹離爆炸僅一步之遙 學會5招科學充電 延長電池壽命（點擊連接看全文）

+ 8

預防手機充電時發生危險小妙招

1. 避免長時間給手機充電

手機不要整夜充電，發現手機過燙，應儘快停止操作。不要將充電器長期插在插座上，以免加速老化、引發火災。

2. 使用原裝電池和充電器

不要使用劣質電池，不同手機充電器不要混着用，以免損壞電池造成爆炸。

3. 充電過程中儘量不使用手機

充電時手機會產生熱量，玩手機、打電話會快速提升熱量，容易引起危險。

4. 不要將手機置於高溫環境下

高溫會導致電池熱量過高，使其爆炸，充電或放置手機要選擇遠離高溫的地方。

5. 避免手機受潮或進水

電池遇水容易引起短路，充電前要檢查電池和充電器有無受潮或進水現象。

6. 先通電源再連手機

手機充電的正確步驟是先把充電器插頭插入插座，再把數據線插到手機上。

7. 不在過冷或過熱的環境下充電

手機一般是鋰電池，鋰電池不喜歡在高溫或低溫中工作。在低溫環境下，手機電池的保護機制會造成充電緩慢；在高溫環境中，鋰電池會不穩定。

8. 儘量不在枕頭附近充電

為方便充電時使用手機，不少人習慣在牀頭或枕頭附近充電，這種情況下萬一出現短路引發自燃，枕頭等易燃物品將會帶來更大的危險。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】