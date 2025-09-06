手機電池發脹離爆炸僅一步之遙　學會5招科學充電　延長電池壽命

如標題所說，相信很多玩機的朋友都遇到如下場景——用久了的手機後感微微隆起，打開後蓋還能看到電池鼓起小包。今天我們就來簡單聊聊個中來由。



要弄明白老手機電池為何會發脹，得從電池的「內部構造」和「衰老過程」說起。如今手機內置的鋰離子電池包含正極、負極、電解液和隔膜，充電時，鋰離子從正極脱出，通過電解液和隔膜嵌入負極，放電時鋰離子又從負極返回正極，流經手機元件提供電量。

鋰離子電池在充放電過程中，負極表面會透過電解液電化學還原反應，形成一層 SEI膜。它作為鋰離子傳輸的「選擇性通道」，既能阻止電解液持續與負極反應，又能讓鋰離子順利通過，是電池穩定運作的關鍵。

但隨著充放電循環次數增加，負極的SEI膜會逐漸變得不穩定。正常情況下，SEI膜是均勻且緻密的，但長期循環後，它可能因鋰離子嵌入/脫出的反覆衝擊而出現裂紋、脫落，導致負極石墨直接與電解液接觸，引發電解液分解反應，生成甲烷、乙烯等氣體，導致發脹。

除了充放循環次數過多，當老手機長期處於高溫環境，或因晶片老化導致散熱變差時，電池內部的化學反應會被顯著加速，高溫也會導致SEI膜提前分解，使電解液與電極材料的反應更加劇烈；同時，有機電解液的穩定性會下降，容易發生分解產生氣體。更嚴重的是，高溫可能導致隔膜收縮甚至熔化，直接引發正負極短路，瞬間產生大量熱量和氣體，形成 「發脹-升溫-更嚴重發脹」 的惡性循環。

手機電池出現問題，成了許多人換機的主因。（中關村在線提供）

一些手機經過長期使用，也難免經歷摔落、擠壓或磕碰。這些物理衝擊可能導致電池殼體變形，進而損傷內部的隔膜，此時電池內部會瞬間產生巨大電流，電能在極短時間內轉化為熱能，導致電解液迅速分解，產生大量氣體。這種情況下，發脹往往來得突然且劇烈，甚至可能伴隨冒煙、起火等危險。

電池發脹不僅會導致手機後蓋變形、屏幕凸起，影響使用體驗，更重要的是存在嚴重安全風險，若繼續使用或受到擠壓，可能發生殼體破裂，電解液泄漏；極端情況下，短路引發的高溫可能點燃電解液，導致起火或爆炸。

因此，一旦發現手機電池發脹，應立即停止使用，避免充電、擠壓或高溫環境。更換電池時，需選擇原廠或經過認證的正規產品，由專業人員操作，切勿自行拆解或更換劣質電池。

都聊到這了，最後我們再來簡單介紹下如何延長手機使用壽命：

1．建議手機每次充電到30%-80%之間即可，不要充太滿。

2．手機電量在20%-45%左右及時充電，不要等電量過低才充電。

3．每月至少有一次完整的循環充電，也就是等手機電量低於20%以下開始充電，直到充滿，為一個循環。

4．如果每天連夜充電，要開啟「優化電池充電」功能，接近充滿時系統會自動放緩充電速度，不至於過度充電。

5．避免長期電池電量低於20%以下再充電，這樣對電池傷害很大。



【本文獲「中關村在線」授權轉載。】