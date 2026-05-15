iPhone Fold傳價格破萬五！閹割MagSafe也無長焦　多項配置大縮水

摺疊屏這條賽道，蘋果終於要下場了。但入場的姿態，多少有些出人意料。根據多方消息和拼出的線索，蘋果首款摺疊屏iPhone，暫且叫它iPhone Fold，預計起售價將突破15,600元，比當前最貴的iPhone 17 Pro Max還要貴一些，堪稱「史上最貴iPhone」。



不過，儘管iPhone Fold的價格在往上走，但配置卻在做減法，從目前已有曝光來看，這款新機至少有多項功能遭到「閹割」，如果消息為真，對於期待了很久的消費者來說，多多少少會有一些遺憾。

從目前已有曝光來看，這款新機至少有多項功能遭到「閹割」。（X@Saurav_DJ47）

哪些配置有可能會被「砍」：

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1. 實體SIM卡槽消失

首先是SIM卡槽，這部分沒什麼好說的，iPhone Air已經證明過了，缺少實體SIM卡槽照樣有人買，對於同樣追求輕薄體驗的摺疊屏而言，全面轉向eSIM是非常合理的選擇。

2. 後置長焦鏡頭不再保留

然後是影像系統，據說後置從三攝調整為兩攝，長焦鏡頭不再保留。摺疊屏內部空間有限，這一調整有其工程上的考量，但客觀上拍照體驗相比Pro Max有所縮減。

3. Face ID消失

Face ID可能也沒有了，換成了側邊指紋Touch ID。有消息說是屏下Face ID方案尚未達到量產標準，蘋果選擇以成熟的指紋方案過渡。對於習慣面部解鎖的用戶，需要一定的適應過程。

4. 捨棄MagSafe磁吸充電

同步砍掉的還有MagSafe，為了將單邊厚度控制在4.5mm左右，設計上被迫捨棄了內部磁吸充電線圈，這意味着iPhone Fold將無法使用磁吸生態鏈的配件和充電，便利性大打折扣。

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5. 電池容量預計低於Pro Max規格

另外，受鉸鏈結構影響，電池容量預計比Pro Max更小，這一項其實在意料之中，畢竟機身形態都變了，電池受到的影響更為直接。

6. 取消實體按鍵

最後根據iPhone Fold機模顯示，機身側面僅保留電源鍵和音量鍵，既沒有標誌性的靜音撥片，也取消了自iPhone 15 Pro以來的「操作按鈕」，這在蘋果高端機型中是首次。

根據iPhone Fold機模顯示，機身側面僅保留電源鍵和音量鍵。（IG@UNBOXTHERAPY）

摺疊屏本身 值這個溢價嗎？

把視角拉遠，iPhone Fold的核心爭議不在定價，而在摺疊屏形態是否值得如此高的溢價？誠然，蘋果既然踏入這個領域，說明它是有一定信心的，但物理定律不因品牌讓步：鉸鏈侵佔空間，柔性屏有摺痕，雙屏更費電。蘋果能優化上限，改變不了本質約束。

真正可能被改變的，是市場敘事。當蘋果將iPhone Fold定義為「下一代手機形態」，它有能力把摺疊屏從小眾嚐鮮推向大眾認知——但這是品牌勢能的體現，而非產品力的質變。

總體來看，iPhone Fold不是一台「划算」的手機，它價格不低，功能做減法也確實存在，但對於想第一時間體驗摺疊屏、又不想離開蘋果生態的用戶來說，未嘗不是一種新體驗。

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