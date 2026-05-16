頂級影像手機評測｜華為XMAGE鬥小米Leica、vivo蔡司、OPPO哈蘇

今年的高端手機，影像依舊是最容易拉開體驗差距的部分。大底主攝、潛望長焦、視頻規格和色彩系統都在繼續升級，很多旗艦已經不再滿足於「拍得清楚」，而是開始把焦段覆蓋、成片風格和後期空間一起放進手機裏。



對於預算在6500元（人民幣，下同）以上、又比較在意拍照的人來說，選機不能只看一顆主攝參數。長焦好不好用、屏幕素質是否足夠、續航和快充能不能撐住全天外拍，都直接影響日常體驗。

1. OPPO Find X9 Ultra

OPPO Find X9 Ultra的到手價為¥7499，是這份榜單裏價格最高的一款。它的影像配置堆得很滿，官方參數顯示後置包括2億像素廣角、5000萬像素超廣角、2億像素長焦和5000萬像素超長焦，同時還有哈蘇影像體系加持，適合對焦段覆蓋和成片風格要求更高的用戶。

OPPO Find X9 Ultra詳細介紹：

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它配備6.82英寸QHD+AMOLED屏，分辨率3168×1440，支持1-120Hz自適應刷新率，部分遊戲場景最高144Hz。7050mAh電池、100W有線快充和50W無線充電是它在四款裏很突出的地方，長時間外拍、導航、拍攝視頻時更有安全感。

推薦購買人群：預算更充足，重視哈蘇影像、超長焦覆蓋、大電池和全能旗艦體驗的用戶。



2. 華為 Pura 90 Pro Max

這四款裏，華為 Pura 90 Pro Max的到手價最低，¥6499的價格讓它在影像旗艦裏顯得比較有吸引力。它的核心賣點放在XMAGE影像、超大底2億長焦和HarmonyOS 6.1體驗上，後置包含5000萬像素超高動態攝像頭、4000萬像素超廣角、2億長焦以及第二代紅楓原色攝像頭，適合對色彩、人像和長焦拍攝有穩定需求的用戶。

華為 Pura 90 Pro Max詳細介紹：

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這台機型的屏幕是6.9英寸OLED，支持1-120Hz LTPO自適應刷新率，分辨率為2880×1308。6000mAh電池配合100W有線和80W無線快充，日常通勤、外出拍照和輕度視頻創作都比較從容。麒麟9030S與鴻蒙系統的組合，也更適合已經在使用華為平板、耳機、手錶或智慧屏的用戶。

推薦購買人群：更看重華為生態、XMAGE色彩、人像和長焦拍攝，同時希望預算控制在¥6500左右的用戶。



3. 小米 17 Ultra

小米 17 Ultra的到手價為6999元，它的影像路線很清晰：徠卡（Leica）、1英寸主攝和連續光學變焦。官方規格頁顯示，它採用徠卡Summilux光學鏡頭，包含5000萬像素1英寸主攝、2億像素75-100mm連續光學變焦長焦和5000萬像素超廣角，焦段覆蓋適合旅行、街拍、人像和遠景。

小米 17 Ultra詳細介紹：

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屏幕方面，小米 17 Ultra配備6.9英寸OLED屏，分辨率2608×1200，支持1-120Hz刷新率。電池為6000mAh，支持90W有線和50W無線充電，機身重量約218.4g/219g，在大屏Ultra機型裏相對克制。需要說明的是，用戶給出的版本為12GB+256GB，部分官方區域規格頁列出的存儲版本並不完全一致，購買時建議再確認渠道版本。

推薦購買人群：喜歡徠卡影調、重視長焦連續變焦和綜合影像玩法，同時希望機身不要過分厚重的用戶。



4. vivo X300 Ultra

vivo X300 Ultra同樣是¥6999檔，它更像一台把拍照和視頻都放到高優先級的影像旗艦。官方訊息顯示，這台手機搭載第五代驍龍8至尊版移動平台，後置採用2億像素35mm蔡司人文紀實鏡頭、2億像素85mm蔡司雲台級長焦鏡頭和5000萬像素14mm蔡司超廣角鏡頭，並配備藍圖VS1+影像晶片。

vivo X300 Ultra詳細介紹：

這套配置的特點是焦段思路更偏創作，35mm主攝適合掃街、人像和日常記錄，85mm長焦更適合特寫、舞台和壓縮感畫面。它的屏幕為6.82英寸3168×1440 AMOLED，刷新率144Hz，6600mAh電池支持100W有線和40W無線充電，硬件基礎很完整。對於經常拍人、拍旅行、拍視頻的用戶，vivo這條蔡司路線會比較容易上手。

推薦購買人群：喜歡蔡司色彩和中長焦人像，經常拍視頻、旅行和生活紀實內容的用戶。



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