Apple Mac Pro停產！砍2倍效能Extreme晶片　資源轉投Mac Studio

2026年3月份，蘋果正式停產了Mac Pro系列，並將研發資源集中投入到Mac Studio產品線上，這一決定標誌着Mac Pro在蘋果產品矩陣中的徹底謝幕。



知名科技記者Mark Gurman近日透露，在最終砍掉Mac Pro之前，蘋果曾為其制定過更為宏大的產品規劃。據悉，蘋果原計劃推出一款定位高於現有Ultra晶片的Extreme晶片，其CPU和GPU核心數量大約為Ultra的兩倍，性能目標極為激進。

Mark Gurman近日透露，在最終砍掉Mac Pro之前，蘋果曾為其制定過更為宏大的產品規劃。（Apple）

蘋果曾同時開發過M2 Extreme和M3 Extreme兩款晶片，不過這兩顆晶片最終均因成本和市場需求方面的綜合考量而被取消，未能搭載於任何Mac產品中。

被砍掉的不只是晶片，蘋果還曾打造過兩款最終未能面世的Mac Pro機型，其內部代號分別為J170和J190。其中J170是一款搭載英特爾處理器的設備，而J190則搭載了M3 Ultra晶片，原本計劃在2025年初與M3 Ultra版Mac Studio一同發布。不過，這兩款機型最終均未能走向市場，僅停留在研發階段。

值得一提的是，早在2026年3月正式停產之前，Mac Pro的最終命運就已經顯露無遺。在Mac Studio不斷獲得硬件更新和性能迭代的同時，Mac Pro卻依然搭載着2023年的M2 Ultra晶片，始終未能跟上產品更新的節奏。這種更新節奏上的顯著差異，表明Mac Pro在蘋果內部早已被邊緣化。

Mac Pro的售價幾乎是Mac Studio的兩倍，但兩者在實際體驗上卻基本相同。（Apple）

拋開內部擴展插槽這一專業用戶的核心需求不談，Mac Pro的售價幾乎是Mac Studio的兩倍，但兩者在實際體驗上卻基本相同。這種性價比上的巨大落差，最終註定了Mac Pro的退出，成為產品線調整中不可避免的結局。

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