雪櫃除濕｜專家教善用1廚房小物加鹽效果更好！5招除臭別只放檸檬

雪櫃並非萬能保鮮箱，別以為只要把食物放進冷藏便能長久保鮮。若使用不當或保養不善，不僅會影響食物的保鮮期，還可能滋生細菌。就像濕氣和異味是雪櫃的兩大常見問題，但原來只要一件身邊隨手可得的小物，就能輕鬆解決。



食物存放在低溫下，有助減少細菌滋生，延緩食物的腐敗過程，不過，當雪櫃內產生濕氣，便可能弄巧反拙，加速食物變質。究竟雪櫃為什麼會有濕氣？

雪櫃產生濕氣的原因：

1. 將高溫食物直接放入雪櫃，其散發的熱氣會遇冷凝結成水珠，增加濕氣。

2. 頻繁開關門、門未關緊或門膠條破損，都會導致外部濕熱空氣進入，與內部冷空氣接觸後產生凝結水。

3. 周圍環境濕度高，特別是在潮濕的季節，雪櫃表面也容易產生水點。

4. 蔬果本身的水分蒸發，會讓雪櫃內部，尤其是蔬果抽屜產生濕氣。

雪櫃濕氣預防方法｜別塞太滿 讓空氣流通

要防止濕氣，不要把冰箱塞得太滿，預留空間讓空氣流通，有助於維持穩定的濕度和溫度。要定期整理。建議每兩周到一個月徹底清潔一次，將所有物品取出，用肥皂水或小蘇打水仔細擦拭內部。若發現濕氣過多，則可先用乾布擦乾，並確保食物已確實密封、門也要關緊。

除了這個方法，還有幾種簡單又實用的除濕技巧。接下來，就教你如何利用身邊一些常見的小物品，輕鬆解決雪櫃的潮濕問題。

雪櫃除濕技巧1｜海綿加鹽

美國飲食網站《The Daily Meal》便分享了一個小妙招，就是用一樣不起眼的廚房小物——海綿，就能輕鬆解決冰箱的潮濕問題。它不僅是洗碗的好幫手，更是冰箱除濕的好工具。在冰箱的分層架和蔬果箱裡放幾塊海綿，能有效吸收多餘的水分，讓蔬果保持乾燥，延長保鮮期。

在海綿上劃幾個小孔，塞入鹽或小蘇打粉，放在雪櫃的分層架或蔬果箱裡，鹽能增強除濕，小蘇打粉則可同時去除異味。（AI圖片生成）

做法：在海綿上劃幾個小孔，塞入鹽或小蘇打粉，放在雪櫃的分層架或蔬果箱裡，鹽能增強除濕，小蘇打粉則可同時去除異味。



小貼士：請記得要定期清洗替換，以免滋生細菌。清洗後的海綿可以重複使用幾次。



雪櫃除濕技巧2｜米粒輔助

米粒能吸收少量濕氣，維持局部乾燥。

將乾炒後的米放入透氣袋中，再放置於雪櫃蔬果抽屜或底部，但此方法僅適用於輔助吸濕。（AI圖片生成）

做法：將乾炒後的米放入透氣袋中，再放置於雪櫃蔬果抽屜或底部，但此方法僅適用於輔助吸濕。



雪櫃除濕技巧3｜廚房紙包裹蔬果

用廚房紙巾或餐巾包裹食物，特別是蔬果，可以幫助吸收水分，如果不想包裹也可把口罩剪開放入紙巾。

用剪刀將口罩剪開，放入紙巾並打結，再將它放在雪櫃的分層架，也能發揮除濕功效。（42779767634@小紅書）

做法：用剪刀將口罩剪開，放入紙巾並打結，再將它放在雪櫃的分層架，也能發揮除濕功效。



雪櫃除濕技巧4｜避免放進熱食

從源頭減少濕氣，是除濕最根本的方法。

將食物分門別類、密封保存，能防止水分散逸到雪櫃內部。（Ello@unsplash）

做法：

1 將食物分門別類、密封保存，能防止水分散逸到雪櫃內部。

2 避免將未冷卻的熱食直接放入雪櫃，因為熱氣遇冷會凝結成大量水氣，增加雪櫃的濕度。



雪櫃除臭｜天然防菌

除了濕氣，雪櫃的另一大問題就是異味。由於雪櫃內存放著各種生熟食，如果長期未清潔、累積的濕氣以及潮濕發霉的膠條，都會產生異味。

許多人會用檸檬來為雪櫃除臭，但有時效果並不理想。其實，還有許多天然又簡單的方法，可以幫助去除雪櫃異味。以下整理了幾種常見的雪櫃除臭技巧，相信總有一個能幫到你！

除了濕氣，雪櫃的另一大問題就是異味。由於雪櫃內存放著各種生熟食，如果長期未清潔、累積的濕氣以及潮濕發霉的膠條，都會產生異味。（RDNE Stock project@pexels）

1. 小蘇打粉

小蘇打粉其天然屬性可有效去除油污與異味。

做法：

~將小蘇打粉與水以 3:1 的比例混合成糊狀，可用來擦拭雪櫃內壁和層架。

~也可將半杯到一杯的小蘇打粉放入開放式容器中，擺在雪櫃角落，能持續吸收濕氣與異味。



2. 咖啡渣與茶葉

咖啡渣和茶葉能用於冰箱除濕，它們都是多孔隙結構，能像活性炭一樣有效吸附濕氣。

做法：

~將使用過的咖啡渣或者茶葉徹底曬乾或烘乾後，放入雪櫃，能有效吸收異味，並散發淡淡茶香、咖啡香。



3. 白醋擦拭消毒

白醋具有天然的殺菌與消毒能力，能從根源處消除異味。

做法：

~用白醋與清水 1:1 或 1:2 的比例調成稀釋白醋水，用來擦拭雪櫃內部。

~擦拭後要用清水再抹一遍並風乾。



4. 茶葉加酒

茶葉中的單寧酸和芳香物質能吸附異味；白酒的乙醇與白醋的乙酸反應後，會產生酯類香氣，有助於帶走部分異味；而白醋的酸性則能活化茶葉的吸附能力，進一步提升除臭效果。

做法：

~將一把茶葉放入杯中，接著倒入適量白醋和少量白酒，讓液體剛好淹沒茶葉，放入雪櫃，就能有效去除異味。



5. 定期清理食物

冰箱塞得太滿，細菌與霉菌就會滋生，就會導致食物腐敗和異味產生。

做法：

~養成定期檢查雪櫃的習慣，並立即丟棄過期或變質的食物。這是預防異味最重要的一步，能從源頭上杜絕臭味的產生。

