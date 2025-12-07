雪櫃選購貼士｜在不少家庭眼中，不管三七二十一，總覺得雪櫃容量大、抽屜多、門層寬就一定最好用。然而台電近日分享的建議，雪櫃容量其實有一條公式可以計算出多大作適合自己，過大過小都會影響效率與電費，並非越大越好。



真正影響使用體驗的，不只容量本身，還包括家中人口、煮食頻率、採買習慣以至雪櫃所處環境。挑選雪櫃時，若忽略這些變數，即使花大錢買了高階款式，也可能變成耗電黑洞。

台電公布「黃金容量公式」

決定雪櫃容量時，最常見的錯誤就是只憑感覺購買。台電指出，容量過大會令壓縮機負擔增加，長期運作下自然更耗電；容量太小則會導致雪櫃經常被塞滿，冷空氣循環受阻，不但冷藏效果變差，壓縮機反覆增負載同樣更耗能。因此他們提出一條簡單、適用於大部分家庭的估算方式：

家庭成員數 × 60～80 公升 ＋ 常備品預留 100 公升



例如三口之家，按最低計算為

3 × 60 + 100 = 280 公升



減少開關冰箱次數，就能降低耗電量。

台電強調，公式只是基礎參考，仍要依據真實生活模式調整。如果你家喜歡週末大量採購食材、經常宴客或需要冷凍庫大量儲備，那麼同樣人口下，所需容量自然比公式估算值更大；反之，如果外食為主、偶爾才用雪櫃，則可選擇較接近下限的容量。

不少人以為大雪櫃就等於高耗電，但實際上真正左右耗能的是開門頻率、存放密度、雪櫃位置和壓縮機效率。

家庭人口多、煮食頻繁，使用頻率高的家庭，反而應避免買太小的雪櫃。原因很簡單：容量不足時，食材堆疊得過密，冷空氣無法均勻流動，壓縮機必須反覆工作才能維持溫度，長遠比大雪櫃還耗電。

相反，只要選到 高能效等級的雪櫃，加上良好擺放條件（例如預留散熱空間、避免陽光直射），即使容量較大，實際電費仍可能低於老式的小雪櫃。現時不少新款雪櫃配備變頻技術、智慧偵測功能，在環境溫度穩定下能進入低負載運作，節能效果反而更亮眼。

挑雪櫃時，容量只是一半功課，另一半是「能源效率」。想買到真正慳電的雪櫃，台電強烈提醒要留意兩個標示：第一是能源效率分級標示。若標示為 1 級，即代表在同容量級別中達到最佳節能表現。品牌與款式不同，電費可相差一倍以上，因此選擇 1 級效能能大幅降低長期支出。

第二是能源因素值（EF–Energy Factor）

EF = 等效內容積 ÷ 每月耗電量（kWh）



簡單而言，就是每消耗 1 度電，雪櫃能提供多少有效容積。EF 值愈高，代表愈省電。即使兩部雪櫃都是 1 級能源標示，EF 值仍可能有差異，因此 EF 是真正分辨同級之中，哪部更省電的重要指標。