雪櫃點解有「噏噏聲」？校太凍原來唔得　三大原因導致噪音出現

雪櫃點解有「噏噏聲」？｜家中的雪櫃突然傳出「嗡嗡聲」，不少人第一時間都會懷疑是不是壞了？其實，大多數情況下這些聲音並非故障，而是雪櫃運作時的正常現象。不過，若聲音過大或持續不斷，也可能代表某些環節出現異常，需要適當調整。以下將從三個常見原因出發，說明聲音的成因及相應的解決方式，助你判斷雪櫃是否需要檢查或維修。



一、頻繁開關雪櫃門，令壓縮機頻繁啟動

雪櫃的運作原理，是透過壓縮機循環冷媒以維持低溫。當你打開雪櫃門取食物時，外面的暖空氣會迅速進入，使庫內溫度上升。為了恢復原有的冷度，壓縮機便會即時加強運轉，發出「嗡嗡」的聲音。若短時間內多次開關雪櫃門，壓縮機會持續啟動與停止，聲音自然變得明顯。

這種情況在夏季尤為常見，因為環境溫度較高，雪櫃需要更長時間降溫，壓縮機負荷亦隨之增加。若家中有小孩習慣頻繁開門尋找零食，更容易令壓縮機反覆啟動，導致聲音加劇。

解決方法：

應盡量減少開門次數與時間。取用食材前，可先想清楚所需物品，迅速完成取放動作。同時確保門封膠條完好，避免冷氣外洩。若門膠老化或變形，建議更換，以免壓縮機長期高負荷運行。

二、冷藏溫度設定過強，造成長時間高功率運作

許多人為了讓飲品更冰涼，習慣將冷藏溫度調至「強冷」。然而，在氣溫較低的季節繼續使用此設定，雪櫃內部會持續以高功率運轉，壓縮機與風扇幾乎不停歇，從而產生明顯噪音。

長期使用「強冷」模式，除了聲音較大，亦會增加電力消耗，導致電費上升。此外，過低的溫度還可能令蔬果失水、飲品結冰，影響食材品質。

解決方法：

當外界氣溫轉涼時，建議將冷藏室調整至「中」或「弱」模式。這樣不僅能減低運轉聲響，也能延長壓縮機壽命。同時應避免一次性放入大量溫熱食物，因為熱源會令溫度感應器誤判，導致壓縮機持續運作並產生更明顯聲音。

三、雪櫃背面或側面貼牆太近，導致放熱不良

雪櫃除了負責製冷，也需要不斷將熱氣排出。若背面或兩側貼牆過近，放熱效率會下降，熱氣積聚令壓縮機必須加大功率運作以維持溫度平衡，結果就會出現低沉而持續的「噏噏聲」。

不少香港家庭廚房空間有限，往往把雪櫃緊貼牆角或櫃體擺放，無形中阻礙了散熱空間。尤其是大型三門或多門雪櫃，散熱需求更高，若沒有預留空隙，聲音及能耗問題會更明顯。

解決方法：

建議檢查雪櫃四周的空間，確保側邊與牆壁之間至少有約 5 至 10 毫米距離，頂部預留約 50 毫米空間，以利熱氣流通。背面雖然一般不需特意留太大距離，但若能與牆壁保持約 30 毫米間隔，可避免潮氣積聚及提高散熱效率。不同品牌或型號的規格略有差異，應以產品說明書列明的建議為準。

若聲音異常或伴隨異味，應立即檢查

若你已嘗試調整溫度設定、改善通風空間，聲音仍持續且異常響亮，甚至出現金屬摩擦聲、焦味或震動異常，便可能是內部零件出現問題，例如風扇葉片鬆動、壓縮機老化或冷媒循環異常。此時切勿勉強使用，應立即拔除電源，並聯絡品牌維修中心或專業技師檢查。

切勿抱持「稍後會自行恢復」的心態繼續使用，因為若壓縮機或冷媒系統受損，持續運轉可能引發更嚴重的電氣故障，甚至帶來安全隱患。