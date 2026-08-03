Samsung Galaxy Z Fold 8評測：破格護照比例更好拎，顛覆傳統體驗｜三星Samsung Galaxy Z Fold 8 正式推出設計打破常規，機身採用猶如護照般的寬扁設計，全機重量下調至 201g。官方歷來最輕盈的 Fold 系列手機，幾乎可以輕鬆放入口袋。記者花了近一個星期的深度實戰，為大家評測新機值不值得大家入手？



全新passport size的Z Fold 8機身

全新passport size的Z Fold 8機身

4:3螢幕改變使用習慣

過往直身版摺機外螢幕過於狹長，日常打字極易誤觸。這次 Galaxy Z Fold 8 將外側 5.5 吋屏幕改為 10:16 比例。機身變寬，輸入體驗隨之大幅改善。攤開機身，內側是一塊 7.6 吋的 Dynamic AMOLED 2X 巨型螢幕。比例設定為極為罕見的 4:3。這個尺寸與Apple的 iPad Mini 產品線極度相似，呈現出方正寬闊的視覺效果，但機身卻輕巧得多。

打開主屏幕後，有如iPad mini的屏幕size

用來睇電子書非常合適

實際測試一週後，這種寬扁比例感覺更為實用，在瀏覽網頁、閱讀電子書或漫畫時特別舒適。畫面空間感極大，文字排版更加自然。過往用家常常因為外螢幕太小而被迫展開手機，如今內外螢幕的切換變得極為流暢，大幅提升了外側螢幕的實用價值。就算在多工作業分屏方面（例如一開三屏），新畫面比例下，分屏後的螢幕闊度感覺實用性再增加。展開螢幕時，部分第三方應用程式仍必須重新啟動才能滿版顯示。所幸內建系統加入了實用手勢。雙指從側邊滑動即可分割畫面。從角落對角線滑動則可喚出浮動視窗。

而且一屏三開的小屏比例亦比以往更好

旗艦級處理器效能不俗

Samsung Galaxy Z Fold 8 搭載了專屬調校的Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，手上的版本配備 12GB記憶體。記者進行了多項高強度測試：首先，利用 Antutu 跑分測試中，這部新機輕鬆取得了約 300 萬分的優異成績，實屬頂級旗艦級手機的水平。其次，利用對硬件要求極高的 3A 級手機遊戲《崩壞：星穹鐵道》進行實測。在設定為高畫質、60fps 的情況下，遊戲畫面完全沒有壓力。連續遊玩 30 分鐘後，機身僅有微熱感，溫度仍處於可接受範圍，展現出良好的散熱控制能力。加上配合 4800mAh 電池，充滿電後應付日常操作毫無難度。

利用Antutu跑分，取得約300萬分數

捨棄長焦鏡頭是否值得？

為了兼顧僅厚 4.5mm 的輕薄機身，Galaxy Z Fold 8 的相機模組作出了明顯取捨。機背僅保留兩顆 5000 萬像素的廣角與超廣角鏡頭。直接取消了長焦光學變焦鏡頭。對於習慣使用長焦鏡頭拍攝遠景的用家而言，確實需要一段時間適應。

為了遷就機身的纖薄，只留下超廣角及廣角鏡頭

雖然相機配置比起同系配備兩億像素主鏡頭及光學變焦的 Galaxy Z Fold 8 Ultra 稍弱，但以實用性取捨比較下，記者比較喜歡新 Z Fold 8 的機身設計。高像素感光元件配合先進的演算法，裁切後的數位變焦照片依然保留了豐富細節。人像拍攝仍然可以保持不錯的水準，而夜拍表現同樣有旗艦機水平，雜訊抑制相當理想。

人像室內試相

人像室內試相

人像室內試相

鈦金屬鉸鏈能解決摺痕

螢幕摺痕向來是摺疊手機的硬傷，Samsung 這次引進了名為 Flex Titanium 的彈性鈦金屬技術。官方透過結合鈦合金薄膜與改良後的鈦金屬支撐板，大幅度強化了整體支撐力。從正面直視，摺痕幾乎完全隱形。只有在極端側角下才會稍微察覺。開合手感相當清脆。螢幕表面的抗反光塗層有效減少了刺眼的眩光，戶外閱讀體驗極佳。可惜指紋沾黏問題依然存在。經常需要擦拭。這點頗為煩人。

全新鉸鏈設計

打開屏幕後幾乎看不到摺痕

記實Samsung Galaxy Z Fold 8實戰一個星期後，雖然鏡頭比起以往「大摺」的Ultra版本稍為遜色，但因為全新的摺屏比例，實用性感覺比以往更高，睇書、工作、分屏時的比例更好，外屏因為更闊，打字手感更佳，因此長期使用下的感覺比以往更好。不過大家要注意，因為外屏比以往更闊，如果手較細的用家，比較難單手使用。