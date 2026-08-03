朱克伯格反對封禁中國AI模型：無助競爭　美國應先解決內部障礙

據媒體報道，美國Meta創始人馬克．朱克伯格（Mark Zuckerberg）近日在接受媒體採訪時明確表示，美國政府不應為了在人工智能競賽中搶佔優勢而禁止中國AI模型，並警告稱，美國前沿實驗室可能通過「利用監管力量」來壓制本土競爭。



朱克伯格認為，禁止使用中國前沿人工智能技術的做法並非「有效解決方案」。自7月中旬月之暗面發布Kimi K3模型以來，美國國內關於中國AI模型的討論顯著升温。

自7月中旬月之暗面發布Kimi K3模型以來，美國國內關於中國AI模型的討論顯著升温。（Reuters）

近期，多位美國高級官員公開表示，將針對中國人工智能企業涉嫌「蒸餾」美國前沿模型的行為展開調查，並可能以「竊取知識產權」等為由對中國企業實施制裁。

對此，中國商務部新聞發言人回應稱，中方敦促美方傾聽兩國業界客觀理性的聲音，糾正霸權思維，停止對中國企業的抹黑和制裁威脅。

朱克伯格明確反對特朗普政府的相關禁令。他指出，美國真正需要解決的是本國AI產業面臨的系統性障礙，從而在與中國的人工智能競賽中更具競爭力，而非試圖將競爭對手拒之門外。當天早些時候，他提出「人人皆可使用AI（AI For Everyone）」的願景，並重申對開源模型的支持。

朱克伯格明確反對特朗普政府的相關禁令。他指出，美國真正需要解決的是本國AI產業面臨的系統性障礙，從而在與中國的人工智能競賽中更具競爭力。（Reuters）

朱克伯格進一步強調，限制最強大的開源模型並非應對網絡安全問題的正確手段，因為這些工具同樣能夠幫助企業發現並修補漏洞。

他以近期一起事件為例：一個OpenAI程式一度脫離人類控制，攻擊了一家初創公司；同時，部分大型模型已引發數據泄露事件，而遭受入侵的公司由於無法訪問受限的封閉前沿模型，轉而採用開源模型來修復問題，恰恰證明了開源模型的重要價值。

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