小米POCO M8s／REDMI Pad 2香港推出｜7000mAh強續航＋2K屏幕登場

小米POCO M8s／REDMI Pad 2 香港推出報價｜小米今日於香港宣佈推出兩款入門級新作，分別是擁有極高電量的 POCO M8s 5G 手機，以及配備 2K 高清螢幕的 REDMI Pad 2 9.7 Series 平板電腦，以高性價比進軍千元市場。



POCO M8s配備7000mAh超大電量

作為 POCO 系列的最新成員，POCO M8s 5G 將續航能力放在首位。機身內置高達 7000mAh 的超大容量電池，單次充電足以應付長達兩天的日常使用。即使在電量極低至 1% 的極端情況下，裝置仍能維持約 59 分鐘的通話或 7.5 小時的待機，對於需要全天候保持聯絡的用家而言非常實用。此外，電池具備良好的環境耐受性，在攝氏零下 20 度的寒冷環境中仍能穩定運作。充電方面，裝置支援 33W 快速充電，並提供 18W 的反向充電功能，可以在緊急時充當流動電源。

在視覺效果方面，POCO M8s 5G 配置 6.9 吋的 FHD+ 大型顯示屏，支援最高 144Hz 的更新率，能提供更靈敏的觸控反饋及流暢的動態影像，特別適合觀看體育賽事或進行高速遊戲。為了提升觀看時的舒適度，該螢幕獲得了三重德國萊茵 TÜV 護眼認證，有效過濾藍光及減少閃爍。值得一提的是，新機引入了濕手觸控技術 2.0，就算用家的手指沾上汗水或油漬，螢幕依然能保持準確的操控感。機身設計則走簡約路線，採用四曲面機背配合金屬質感的鏡頭模組，兼顧了手感與美觀度。

REDMI Pad 2搭載2K高清屏幕

同步登場的小米 REDMI Pad 2 9.7 Series 則瞄準便攜平板市場，提供純 Wi-Fi 及 4G 兩個版本。新機最顯著的提升在於其 9.7 吋的 2K 高清顯示屏，擁有 2048 x 1280 的解析度及 16:10 的螢幕比例，色彩還原度高且影像銳利。螢幕同樣具備 120Hz 更新率，並擁有 600nits 的峰值亮度，即使在戶外陽光下亦能清晰顯示內容。機身採用一體化金屬設計，厚度僅為 7.4mm，重量約 400g 左右，輕巧的體積讓用家能輕鬆放入隨身背包內，在通勤或旅行途中享受影音娛樂。

性能方面，POCO M8s 5G 採用了 Snapdragon 6s Gen 3 處理器，而 REDMI Pad 2 則配備 Snapdragon 6s 4G Gen 2，配合 7600mAh 的大容量電池，確保平板擁有長達 1.7 天的使用時間。兩款產品亦整合了 Google 的智能功能，包括「一圈即搜」，方便用家快速搜尋圖像資訊。

價格與優惠詳情

兩款產品已在今日正式開售，POCO M8s 推出 5G 6GB+128GB 及 8GB+256GB 兩個容量版本，售價分別為$1399 及 $1599，5 月底前購買更可領取＄100現金券。至於 小米REDMI Pad 2 9.7 系列，Wi-Fi 版定價由 $1099 起，而 4G 版則由 $1299 元起。推出初期購買平板的用家，將可獲贈價值$199 保護殼一個，數量有限，送完即止。