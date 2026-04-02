vivo Pad6 Pro登場　4K原彩屏、411萬跑分　13吋強效流動辦公機

繼上代vivo Pad5 Pro發布會一年之後，vivo Pad6 Pro延續其移動辦公屬性，並在屏幕、性能、互聯體驗均帶來迭代升級，以硬核配置正式開啟平板4K時代。



話不多說，本文將從屏幕、性能、辦公三大核心維度，帶大家好好看看這款vivo Pad6 Pro。

vivo Pad6 Pro正面採用一塊13.2英寸原彩屏，分辨率升級至3840×2512的4K級別，支持144Hz高刷，至高屏幕亮度1200nit。（中關村在線提供）

平板首發4K原彩屏

vivo Pad6 Pro正面採用一塊13.2英寸原彩屏，分辨率升級至3840×2512的4K級別，支持144Hz高刷，至高屏幕亮度1200nit。得益於自研雙側入光2.0技術，這塊屏幕能在高亮度顯示的同時降低功耗，讓屏幕在強光下的可視性得到了顯著增強。

為了提升色彩顯示效果，vivo Pad6 Pro這塊4K原彩屏支持10.7億色顯示、P3廣色域、HDR10。（中關村在線提供）

為了提升色彩顯示效果，vivo Pad6 Pro這塊4K原彩屏支持10.7億色顯示、P3廣色域、HDR10，尤其是在播放4K視頻時，高亮度、高飽和度的畫面紋理清晰細節飽滿，呈現出更真實的視覺效果。

在出色顯示效果的基礎上，vivo Pad6 Pro這塊屏幕還搭載了藍廠自研的悦目護眼技術，包含智能色溫調節、軟硬件低藍光管理、紙感護眼、暈動視覺輔助等等。在暗光環境下使用時可以開啟夜貓護眼智能調節亮度，全局DC調光能保證無頻閃顯示，降低視覺疲勞。

第五代驍龍8至尊版+Monster超核引擎

性能方面，vivo Pad6 Pro搭載第五代驍龍8至尊版移動平台+Monster超核引擎+LPDDR5X+UFS4.1的性能組合，大機身能容納下更大面積VC立體散熱系統，性能釋放更冷靜。

在安兔兔綜合跑分，vivo Pad6 Pro達到4118126分，GeekBench 6單核3650分，多核11181分，3DMark Wild Life Extreme得到7245分的成績，在平板電腦市場中處於領先水平。

安兔兔跑分結果和《無畏契約：源能行動》測試結果：

我們選擇熱門射擊遊戲《無畏契約：源能行動》進行測試，一局對戰下來平均幀率穩定在119.8FPS，遊戲體驗相當不錯。

vivo Pad6 Pro內置13000mAh電池，全場景能效引擎能針對會議、視頻、遊戲等場景降低功耗延長續航，官方數據顯示其可提供12.6h的輕辦公體驗，足以滿足一天的移動辦公需求。值得一提的是，這塊平板也支持直驅供電模式，邊充邊用也能保持機身溫度穩定，減少發熱保護電池壽命。

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學習辦公無縫流轉

接下來我們一起體驗下vivo Pad6 Pro的移動辦公體驗。得益於第五代驍龍8至尊版以及大內存的支持，這塊平板支持5個應用窗口同屏顯示，主窗口大顯示方便操作，其他應用以原子窗形態配置在屏幕左側，不僅可以隨時觀看不同應用的狀態，還能拖拽快速發送圖片、文檔等文件。

vivo Pad6 Pro多端互聯全天在線：

配合行業適配的PC級WPS，無論是排版複雜的文檔還是日常記錄，都能開啟多任務新體驗，真正讓平板化身為移動的4K性能工作台 。

AI技術的深度融入，是 vivo Pad6 Pro 辦公生產力的核心亮點，其支持非常好用的「小V記憶」功能，看到感興趣的內容可以通過側邊欄、拖島、長按等方式讓小V幫你「記下來」支持跨應用收藏圖文內容並添加多個合集，靈感隨用隨閲，構建了極具條理的個人資料庫。

在無紙化學習與會議記錄方面，vivo Pad6 Pro內置的原子筆記功能支持導入PDF課件、教材及會議材料，配合vivo Pencil3手寫筆，用戶可以直接在PDF上圈劃、寫字甚至插入圖片，輸出正文加標註筆記。

在腦暴會議期間，原子筆記的「無界紙張」功能提供了自由寫畫的廣闊空間，適配思維導圖和複雜流程圖。更貼心的是，手寫筆記內置了漢字聯想、中文錯字糾正和英語助手功能，提筆忘字時可輸入拼音轉中文，還能對單詞語法錯誤進行標註糾正，手機攝像頭拍攝的板書也能插入筆記中，實現任務接續。

強大的跨端互聯生態，讓vivo Pad6 Pro能隨時化身移動工作站。安裝了vivo辦公套件的平板、手機與電腦之間可實現多素材無損快傳；在需要查找內容時，全端智能搜索與跨設備訪問能讓平板直接查看手機端文件，或是遠程查看、下載Mac/Windows電腦內的資料，上班上課無需再背著電腦。

此外，遠控PC功能允許平板遠程操控電腦完成文檔編輯；擴展屏功能則讓平板化身電腦「副屏」，並支持觸屏反控。針對專業創作與外設交互，vivo Pad6 Pro 提供了全鏈4K創作的生態 。它適配了PC級剪映專業版和PC級中望CAD，結合晶片的強大算力與13.2英寸4K原彩屏，視頻快剪或工程繪圖都極為流暢高效。

值得一提的是，這塊平板還被官方稱為「iPhone內存擴容器」，不僅支持iPhone本地圖片、視頻的備份與遷移，大幅釋放手機存儲空間，也能在iPhone端直接查看平板端的圖片、視頻。在利用平板辦公時，iPhone的電話、短信、通知都能流轉到平板，沉浸創作的同時不錯過消息。

輕薄與全能全面平衡

最後，我們再來看看vivo Pad6 Pro的其他配置。這塊平板重663g，厚6.18mm，有靈感紫、鬆弛藍、自在灰三種配色供用戶選擇，支持Wi-Fi 7、藍牙5.4，USB-C接口支持USB 3.2 GEN1協議。

vivo Pad6 Pro的其他配置：

在實際使用中，vivo Pad6 Pro預裝OriginOS 6 HD系統，在藍河流暢引擎的加持下無論是多任務切換、大文件加載，還是複雜文檔的即時渲染，系統響應均保持絲滑，久用好用。

在外設配合上，全新智能觸控鍵盤6 Pro配備全域觸控板，支持Windows和Mac雙系統快捷鍵，並設有藍心小V專屬鍵位，一鍵喚醒智慧體驗，搭配具備16384級壓感與毫秒級低時延的vivo Pencil3，無論是精細繪圖還是滑動翻頁操控，都盡在掌握。

總結

總結一下這款vivo Pad6 Pro，其憑藉行業首發4K原彩屏能在旅程中隨時化身專業4K性能工作台，搭配智能觸控鍵盤6 Pro、vivo Pencil3、PC級WPS等軟件實現全鏈4K創作。同時，行業領先的性能配置、系統優化、護眼功能也讓這塊平板不僅侷限於辦公場景使用，打遊戲、刷劇也是一把好手。

從vivo Pad這幾代產品的迭代方向可以看出，vivo確實在思考消費者到底想要一款什麼樣的平板，既要Android的軟件生態，也要Windows和Mac的辦公能力，還要打通手機電腦平板的互通，vivo Pad6 Pro不僅做到了，還做得越來越好。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】