HUAWEI MatePad Mini／SE 11 LTE香港登場｜售價＋預購優惠

HUAWEI MatePad Mini／SE 11 LTE香港登場｜雖然不系用家追求大屏幕視聽享受，但亦有用家重視設備的便攜程度。HUAWEI華為最新推出的 HUAWEI MatePad Mini 柔光屏版本，憑藉 8.8 吋的輕巧身形與專業級繪圖性能，不單解決了傳統平板笨重難攜的缺點，更透過 PaperMatte 雲晰柔光屏技術，帶來接近紙張的視覺與書寫體驗。同時，亦正式推MatePad SE 11' LTE，更是以超抵玩價錢為用家帶來更出色的流動娛樂中心。



極致輕巧機身展現便攜優勢

HUAWEI華為於在香港正式推出 HUAWEI MatePad Mini，新機以一手掌握為開發理念，機身厚度僅為 5.2mm，重量控制在約 260g，這規格在當前的平板市場中極具競爭力。為了實現輕量化同時保持機身強度，採用了鎂鋁合金一體成型中框，並以高強度鋼材作為內部支撐。不單令用家輕鬆將其放入隨身小包，更確保了在頻繁外出使用時的耐用度。對比傳統平板的沉重感，它的輕便性確實為流動創作提供了靈活性。

柔光屏技術優化視覺與書寫

HUAWEI MatePad Mini搭載了 8.8 吋的 OLED 觸控式屏幕，解像度達到 2,560 x 1,600，像素密度高達 343 PPI。而且更採用的 16:10 PaperMatte 雲晰柔光屏技術，可更為護眼。因這塊屏幕具備抗反射、防眩光、防閃爍等特性，即使在戶外強光下或是射燈環境中，亦能有效減少反射光對眼睛的干擾。加上 120 Hz 的高刷新率與高達 1800 nit 的峰值亮度，無論是觀看流暢的動態影像，還是進行精細的文字閱讀，都能提供舒適自然的視覺體驗。

用家可配合 HUAWEI M-Pencil Pro，體驗到極低延遲的書寫與繪圖感覺。配合內置的 GoPaint 專業繪畫軟件，這套軟件與硬件的結合，讓平板化身為數碼畫布，支持多層次的色彩疊加與精細筆觸模擬。此外，HUAWEI Notes 加入了 AI 手寫增強功能，能夠智能整理手寫筆記，讓靈感記錄不再凌亂。

後置相機採用了 5000 萬像素的主鏡頭，並配備 800 萬像素的超廣角微距鏡頭。前置鏡頭則達到 3200 萬像素，針對視像會議與自拍進行了優化，確保在不同的光線條件下都能呈現清晰的影像。內置的 6,400 mAh 電池配合 Harmony OS 4.3 的功耗管理，為高強度使用提供了穩定的續航支持，而 12GB RAM 與 256GB ROM 的內存組合，則保證了多任務處理時的流暢度。

平價 HUAWEI MatePad SE 11" LTE 同步推出

除了 Mini 型號，同步推出的 HUAWEI MatePad SE 11" LTE 則將目標鎖定在家庭共享與大屏幕娛樂。這款產品採用 11 吋 FHD+ 護眼屏幕，具備 85% 的屏佔比，並獲得德國 TÜV Rheinland 的低藍光及無頻閃認證，專為長時間學習或觀影而設。而且可選擇LTE版本插sim卡流動上網。機身內置對稱式四揚聲器系統，配合 HUAWEI Histen 9.0 音效技術，營造出沉浸式的環迴立體聲環境。其 7,700 mAh 的大容量電池可提供長達 21 天的待機時間，配以堅固的鋁合金機身，使其成為全家共享、從居家到外出都能安心使用的智能中心。

香港售價與早鳥購入優惠

這兩款平板於 2026 年 4 月 30 日起正式推出，HUAWEI MatePad Mini 備有雲杉綠配色，售價為 $4,288。為吸引首批買家，選購行貨將贈送價值 $288 的智能皮套，以及價值 $600 的專屬服務權益，當中包括 3 年內一次電池更換服務及 1 年兩次柔光屏保養。更可以優惠價換購第三代 M-Pencil 或 M-Pencil Pro。至於 HUAWEI MatePad SE 11" LTE 則以星雲灰登場，售價為 $1,988，首批買家可獲贈 M-Pen lite 手寫筆。