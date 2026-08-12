SpaceX星艦第14次試飛最快8月展開　首次嘗試筷子夾回收52米飛船

據媒體報道，在SpaceX首次季度財報電話會議上，馬斯克（Elon Musk）預告將於8月底執行星艦（Starship）第14次試飛，並嘗試用塔架回收上面級（Upper Stage）。馬斯克在會上表示：「我們今年將嘗試回收星艦V3的第一級和第二級，可能在下一次飛行中實現」。



馬斯克計劃8月底前執行星艦第14次試飛，首次向軌道部署有效載荷，並嘗試用塔架回收上面級。據了解，第一級（芯一級）：位於火箭最底部，承擔起飛和初始加速任務。它需要提供巨大的推力來克服地球重力，並將整枚火箭推出最稠密的下層大氣層，隨後燃料耗盡並被拋棄。

馬斯克（Elon Musk）預告將於8月底執行星艦（Starship）第14次試飛，並嘗試用塔架回收上面級（Upper Stage）。（X@XEthanai）

回顧SpaceX星艦第13次試飛和回收過程：

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第二級：在第一級脱離後點火啟動，在較高的高空或近真空環境中繼續加速，幫助有效載荷（如衛星或飛船）進一步接近軌道速度。

上面級（Upper Stage）：通常指位於火箭最頂端、有效載荷下方的專業末助推級（有時作為第三級或獨立飛行器）。它具備多次點火和長時間滑行能力，專門在真空中工作，用於將衛星精確送入不同高度的軌道、實現軌道變軌或開展深空探測。

有消息稱，若獲得監管機構批准，SpaceX計劃在星艦第14次試飛任務中，嘗試通過發射塔的機械臂，回收高171英尺（52米）的飛船上面級。

該上面級還包括一個名為Super Heavy的巨型一級助推器，SpaceX公司表示，這兩個部件都設計成可完全快速重複使用，結合星艦的強大動力，將徹底改變太空飛行。

馬斯克還對星艦未來的飛行頻率做出了大膽預測：

我們預計飛行頻率將迅速增加，可能一年後，我們將至少每天進行一次飛行，甚至可能更多。

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