拜仁慕尼黑與SAP專訪：拆解Sports One如何AI改變球員與球迷體驗

撰文：林勇
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早前於香港舉行的「奧迪足球峰會2026 拜仁慕尼黑vs 阿士東維拉」賽事期間，記者特別在賽前受邀訪問了拜仁慕尼黑媒體、數碼與傳播總監 Stefan Mennerich 以及 SAP SE 體育與娛樂高級副總裁 Fadi Naoum，親身了解這支頂級球會背後的科技佈局。透過引入 SAP 雲端架構與 SAP Sports One 系統，球會不單大幅改善了戰術部署效率，更成功為全球數以億計的支持者帶來度身訂造的數碼互動體驗。

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拜仁慕尼黑身為全球頂尖球會之一，上一賽季總營收高達 9.8 億歐元，全球社群媒體追蹤者超過 2.25 億人。在轉型前，球會內部曾有多達 52 個互相獨立的後台系統，導致球迷資料極度分散。拜仁慕尼黑媒體、數位與傳播總監 Stefan Mennerich 表示，現代用家已經無法接受一般的宣傳郵件，大家期待的是個人化的即時互動內容。

拜仁慕尼黑媒體、數位與傳播總監 Stefan Mennerich

球會透過 SAP 將分散的系統統整至單一雲端資料庫，建構出超過 950 萬筆獨立資料的黃金用家檔案。當香港或南美的用家開啟 MyFCBayern 應用程式或網站時，系統能根據用家過往觀看習慣、偏好的球員以及使用的裝置種類，即時發送專屬的影片內容與精品推薦。在安聯球場（拜仁主場）的實體賽事期間，當半場休息湧入大量消費需求時，250 個 POS 終端機系統能藉由 SAP Customer Checkout 承受高達 1.6 萬次的即時交易，確保球場餐飲與商品售賣順暢運行。

SAP SE 體育與娛樂高級副總裁 Fadi Naoum
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利用AI搜羅球員報告與精華

在球隊日常管理與戰術準備方面，SAP Sports One 成為教練團與數據分析師不可或缺的工具。拜仁慕尼黑除了擁有專職球探，還聘用大量自由球探，每年累積龐大的評估報告。SAP SE 體育與娛樂高級副總裁 Fadi Naoum 指出，最新導入的 AI 球探功能可以讓球探主管直接以自然語言進行提問，系統會自多份報告中迅速歸納出特定球星的優缺點與傷病史，大幅縮短人工翻閱的時間。

針對比賽精華與剪輯需求，AI Scene Finder 技術讓影片分析師告別過往長達數小時的人工尋找過程。分析師只需輸入簡單指令，例如尋找近期比賽的所有進球或禁區外罰球，AI 便能在數秒內從球會私有影片庫中檢索出對應片段。球員甚至能在入住酒店時，直接以手機應用程式查看教練為其準備的個人戰術精華，隨時做好登場準備。

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結合Apple Vision Pro 打造三維戰術

除了文字與影片檢索，體育科技更進一步延伸至空間運算領域。SAP 與 Apple 合作， Apple Vision Pro 空間運算設備融入 SAP Sports One 戰術分析系統。這項技術能將傳統的平面比賽畫面，轉化為三維立體虛擬場景。

教練與球員只要戴上頭顯設備，即可站在球場中央的視角重現比賽關鍵時刻，並以特定球員的眼界觀察陣型變換與傳球路線。這種沉浸式的空間戰術分析，為青年球員培訓、比賽戰術檢討以及針對敵方陣型的解構，提供了全新的視角與練習方式。

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雲端架構推動傳統球會轉型

拜仁慕尼黑在 2023 年底決定將營運企業資源規劃系統（ERP）轉移至 RISE with SAP 私有雲端，整個轉型項目僅耗時 3 個月即成功上線。這項雲端架構為球會帶來即時營運透明度，降低資訊科技架構的複雜度，同時能彈性應付比賽日突然暴增的網路流量。

Stefan Mennerich 補充，拜仁慕尼黑創立至今已有 125 年歷史，傳統文化是球會的根基。但在數位轉型這條路上，球會選擇積極擁抱最前沿的 AI 科技，藉由完善的雲端後台支援，讓這間歷史悠久的體育巨頭在數位時代中持續保持競爭優勢。

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