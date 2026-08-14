拜仁慕尼黑與SAP專訪：拆解Sports One如何AI改變球員與球迷體驗

早前於香港舉行的「奧迪足球峰會2026 拜仁慕尼黑vs 阿士東維拉」賽事期間，記者特別在賽前受邀訪問了拜仁慕尼黑媒體、數碼與傳播總監 Stefan Mennerich 以及 SAP SE 體育與娛樂高級副總裁 Fadi Naoum，親身了解這支頂級球會背後的科技佈局。透過引入 SAP 雲端架構與 SAP Sports One 系統，球會不單大幅改善了戰術部署效率，更成功為全球數以億計的支持者帶來度身訂造的數碼互動體驗。



拜仁慕尼黑身為全球頂尖球會之一，上一賽季總營收高達 9.8 億歐元，全球社群媒體追蹤者超過 2.25 億人。在轉型前，球會內部曾有多達 52 個互相獨立的後台系統，導致球迷資料極度分散。拜仁慕尼黑媒體、數位與傳播總監 Stefan Mennerich 表示，現代用家已經無法接受一般的宣傳郵件，大家期待的是個人化的即時互動內容。

拜仁慕尼黑媒體、數位與傳播總監 Stefan Mennerich

球會透過 SAP 將分散的系統統整至單一雲端資料庫，建構出超過 950 萬筆獨立資料的黃金用家檔案。當香港或南美的用家開啟 MyFCBayern 應用程式或網站時，系統能根據用家過往觀看習慣、偏好的球員以及使用的裝置種類，即時發送專屬的影片內容與精品推薦。在安聯球場（拜仁主場）的實體賽事期間，當半場休息湧入大量消費需求時，250 個 POS 終端機系統能藉由 SAP Customer Checkout 承受高達 1.6 萬次的即時交易，確保球場餐飲與商品售賣順暢運行。

SAP SE 體育與娛樂高級副總裁 Fadi Naoum

利用AI搜羅球員報告與精華

在球隊日常管理與戰術準備方面，SAP Sports One 成為教練團與數據分析師不可或缺的工具。拜仁慕尼黑除了擁有專職球探，還聘用大量自由球探，每年累積龐大的評估報告。SAP SE 體育與娛樂高級副總裁 Fadi Naoum 指出，最新導入的 AI 球探功能可以讓球探主管直接以自然語言進行提問，系統會自多份報告中迅速歸納出特定球星的優缺點與傷病史，大幅縮短人工翻閱的時間。

針對比賽精華與剪輯需求，AI Scene Finder 技術讓影片分析師告別過往長達數小時的人工尋找過程。分析師只需輸入簡單指令，例如尋找近期比賽的所有進球或禁區外罰球，AI 便能在數秒內從球會私有影片庫中檢索出對應片段。球員甚至能在入住酒店時，直接以手機應用程式查看教練為其準備的個人戰術精華，隨時做好登場準備。

結合Apple Vision Pro 打造三維戰術

除了文字與影片檢索，體育科技更進一步延伸至空間運算領域。SAP 與 Apple 合作， Apple Vision Pro 空間運算設備融入 SAP Sports One 戰術分析系統。這項技術能將傳統的平面比賽畫面，轉化為三維立體虛擬場景。

教練與球員只要戴上頭顯設備，即可站在球場中央的視角重現比賽關鍵時刻，並以特定球員的眼界觀察陣型變換與傳球路線。這種沉浸式的空間戰術分析，為青年球員培訓、比賽戰術檢討以及針對敵方陣型的解構，提供了全新的視角與練習方式。

雲端架構推動傳統球會轉型

拜仁慕尼黑在 2023 年底決定將營運企業資源規劃系統（ERP）轉移至 RISE with SAP 私有雲端，整個轉型項目僅耗時 3 個月即成功上線。這項雲端架構為球會帶來即時營運透明度，降低資訊科技架構的複雜度，同時能彈性應付比賽日突然暴增的網路流量。

Stefan Mennerich 補充，拜仁慕尼黑創立至今已有 125 年歷史，傳統文化是球會的根基。但在數位轉型這條路上，球會選擇積極擁抱最前沿的 AI 科技，藉由完善的雲端後台支援，讓這間歷史悠久的體育巨頭在數位時代中持續保持競爭優勢。