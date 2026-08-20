iPhone 18 Pro Max傳獨享可變光圈！5567mAh大電　與Pro拉大差距

有消息顯示，即將發布的iPhone 18 Pro Max與iPhone 18 Pro在多項關鍵配置上存在明顯差異，除屏幕尺寸不同外，電池容量與影像系統亦進一步分化。



其中，iPhone 18 Pro Max eSIM版本的電池容量為5567mAh，而iPhone 18 Pro eSIM版本為4288mAh。相較前代產品，Pro Max的電池容量提升幅度較大，Pro版本則僅小幅增加，延續了二者在續航能力上的定位區分。

iPhone 18 Pro Max eSIM版本的電池容量為5567mAh，而iPhone 18 Pro eSIM版本為4288mAh。（X@Saurav_DJ47）

iPhone 18 Pro Max最新概念圖：

值得關注的是，iPhone 18 Pro Max或將首次搭載可變光圈技術，該功能目前暫未出現在Pro版本中。若最終確認，這將成為兩款機型硬件層級差異的新標誌。

回溯此前產品線，類似策略已有先例：例如上一代中，Pro Max獨享5倍潛望式長焦鏡頭，而Pro版本採用3倍直立長焦結構，影像能力形成明確梯度。

可變光圈技術的引入，將顯著拓展實際拍攝的適應性。在低光照條件下，系統可自動擴大光圈，提升進光量，從而獲得更純淨、通透的畫面表現；在強光環境下，光圈則迅速收窄，既防止過曝，又增強畫面邊緣的細節解析能力。

此外，大光圈能實現自然的物理級背景虛化，主體突出、過渡柔和；小光圈則保障前後景均清晰銳利，尤其適用於多人合影等需大景深的場景。

整體而言，該技術賦予用戶更豐富的影像創作選擇，可在虛化與清晰之間按需切換，靈活應對多樣化拍攝需求。該系列新機預計於9月正式發布，更多具體訊息屆時將陸續公布。

【延伸閱讀】曝iPhone Ultra摺機九大特性：為輕薄棄Face ID、鏡頭也有縮水？（點擊連結看原文）

+ 15

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】