航拍機消委報告2026｜航拍機／無人機愈出愈平、輕巧又易用，吸引不少新手玩家入場。心動入手無人機後，當然想馬上起飛啦！不過消委會今日（14日）發表了一份市場調查報告，指出很多售賣航拍機的實體店，既絛展示相關法規，店員也是一問三不知，令不少新入門用家容易觸犯相關法例。想玩得開心又放心，買機前上看一看消委會提供的一些貼士，認清無人機重量分級、了解香港禁飛區位置。



月前 ViuTV 節目《ERROR 自肥企劃》其中一集就玩起航拍機對決，法令推出後可能要另外申請批准才能拍攝了（圖 ViuTV）

售賣航拍機店舖解說不足｜起飛前記得靠自己查資料

如果你想買航拍機，會去大型電器舖還是專門店購買？他們是否能提供足夠資訊，或其他售後支援呢？消委會指，只有專門售賣航拍機的店鋪，員工才比較熟悉《小型無人機令》，其他電器店提供的資訊實在是參差不齊。建議新手玩家，買機前自己先下載民航處的「民航處SUA一站通」應用程式，裡面的無人機飛行圖和限飛區資訊非常實用，靠自己做足功課最實際。

「民航處SUA一站通」網頁版／iOS app／Android app／華為app

機身重量是關鍵，更換大電池或惹官非？

法例把無人機按重量分級。大家常買的消費級機款，250g或以下屬於「甲1類」，免註冊直接玩；超過250g以至7kg內就是「甲2類」。

但留意一個超級大陷阱！250g上限是包括電池+主機+各種相機配件，全都要算進總重量裡。有玩家為求加長飛行時間，會淘寶買第三廠加大電池。留意更換這類大電後，你的主機很可能已超重變成「甲2類」，如未經註冊就起飛，那麼機主和操作者就已經違法。

飛行高度和速度有限制，日間放飛要守甚麼規矩？

不論是哪一類，標準操作下都只准在白天起飛，全程雙眼要緊盯著飛機。飛行高度和速度也有講究，「甲1類」最高只能飛100呎，最高時速20公里；「甲2類」就能飛到300呎高，時速最高50公里。放飛時千萬別太依賴自動回航或避障功能，遇到突發狀況還是得靠自己手動救機。

如果再高級一點的

到處都有禁飛區，究竟哪裡才是合法又安全的放飛熱點？

別以為去郊野公園放飛就最親近大自然，其實那邊受法規保護，沒有申請是不能亂飛的。平常想練飛，最好找地勢平坦、沒有人群和建築物的地方。康文署現在開放了5個試驗場地給團體預訂，算是個不錯的起步點。起飛前記得檢查清楚機件，別飛近私人住宅，做個負責任的航拍玩家。

資料來源：香港消費者委員會